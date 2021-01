Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"11 körzet van lezárva az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol szigorú elzárással próbálják megakadályozni új járvány kialakulását. Gondot jelent ugyanakkor, hogy három különböző tartományban vannak a járványgócok.","shortLead":"11 körzet van lezárva az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol szigorú elzárással próbálják megakadályozni új járvány...","id":"20210119_Attol_felnek_a_hatosagok_hogy_ujrakezdodhet_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0938fc71-1c6b-41b2-a742-a5d7c0fb9a53","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Attol_felnek_a_hatosagok_hogy_ujrakezdodhet_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2021. január. 19. 16:20","title":"Attól félnek a hatóságok, hogy újrakezdődhet a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","shortLead":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","id":"20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b3ac-d87a-4a09-9cf1-b2ec1ed55963","keywords":null,"link":"/sport/20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","timestamp":"2021. január. 19. 18:30","title":"Meg kellett műteni Cseh Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit hamarosan több mobil is megkaphat.","shortLead":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit...","id":"20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab93f4-59fb-42c9-8274-fb4ba51fddcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","timestamp":"2021. január. 19. 19:03","title":"Két világ között: itt a Qualcomm legújabb processzora, a Snapdragon 870","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","shortLead":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","id":"20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac293e-feb1-4eab-8619-9e40e6a4b108","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 20. 18:48","title":"Így zengett Lady Gaga hangja Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak, és még az sem kizárt, hogy azt Hollandiában tölthetik majd le.","shortLead":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak...","id":"20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595d3bfb-db5c-4bf2-a42d-99678e6e2a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","timestamp":"2021. január. 19. 19:06","title":"Enyhítették a Szigeten drogot áruló hollandok büntetését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba – figyelmeztettek kutatók, akik szerint meg kell találni az egyensúlyt a világ élelmezése és a bolygó megmentése között.","shortLead":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba –...","id":"20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b7c56-0c09-41a0-9885-e7bf09a44ac9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","timestamp":"2021. január. 19. 15:03","title":"Fokozza a károsanyag-kibocsátást a mezőgazdasági célú földhasználat növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","shortLead":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","id":"20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabc3648-e212-4f06-8c0b-ce6d1f7500c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Új ütemmel folytatják a Nyugati pályaudvar felújítását, konténerpénztárakban lehet jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]