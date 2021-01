Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","shortLead":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","id":"20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31b4c1-6c86-48df-bab2-8be4499ece1d","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 20. 19:15","title":"Volt egy kis csavar Jennifer Lopez fellépésében az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.","shortLead":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról...","id":"20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1adc32-1b9d-4a6e-bd88-20be62da6312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt az ideje bezárni a mobilos részleget. A döntés pénzügyi szempontból teljesen indokolható lenne.","shortLead":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt...","id":"20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c75cd3-8a46-4aba-aa19-6ad4c387f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","timestamp":"2021. január. 20. 14:03","title":"66 hónapnyi veszteség után bezárhatja a mobilos részlegét az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.","shortLead":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és...","id":"20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4c6a01-7cbb-4b94-a47b-787a38761424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 20. 11:59","title":"Virológus a kínai vakcináról: A hátamon feláll a szőr attól, hogy egész koronavírussal oltsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","shortLead":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","id":"20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9c897-f593-4684-b573-3883112d9222","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","timestamp":"2021. január. 21. 05:15","title":"Kigyulladt egy jászberényi akkumulátorgyár, tíz város tűzoltói dolgoznak az oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]