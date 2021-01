Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar hatóság szerint meg lehet adni az engedélyt az Egyesült Királyságban jóváhagyott gyógyszereknek Magyarországon.","shortLead":"A magyar hatóság szerint meg lehet adni az engedélyt az Egyesült Királyságban jóváhagyott gyógyszereknek Magyarországon.","id":"20210122_ogyei_astrazeneca_vakcina_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb87315d-4b39-4fe7-b775-84a9f1e78dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_ogyei_astrazeneca_vakcina_engedely","timestamp":"2021. január. 22. 10:19","title":"Az OGYÉI nem vizsgálta az AstraZeneca vakcináját az engedélyezése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz konszolidációja nem valószínű, viszont ha gyengül a gazdaság, még erősebb propagandára kell számítani.","shortLead":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz...","id":"20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a38f1-17db-4a39-a45e-87daad184729","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","timestamp":"2021. január. 21. 16:07","title":"A konszolidáció nem szerepel a Fidesz eszköztárában, az ellenzék az összehangoltságra építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül maradhassanak távol az online világtól, ha nem dolgoznak. A járvány alatt jelentősen nőtt az otthonról dolgozók aránya, akik között egyre gyakoribbak a testi-lelki betegségek – sokszor a folyamatos online jelenlét miatt.","shortLead":"Uniós szabályokat szeretne az Európai Parlament annak biztosítására, hogy a távmunkában dolgozók következmények nélkül...","id":"20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f187da4e-ac2c-45ff-a130-761a341bafed","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_A_lecsatlakozas_joga_megvedene_a_tavmunkaban_dolgozokat","timestamp":"2021. január. 22. 15:40","title":"A \"lecsatlakozás joga\" megvédené a home office-ban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 22. 13:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre kell minden vállalkozónak figyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0078503d-cb50-4daf-82c6-42611c7946f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Alulértékeljük a kölest, holott kevesebb vízre van szükség a termesztéséhez, ellenállóbb a szárazsággal szemben, és a tápanyagtartalma szempontjából is kiemelkedő – figyelmeztetnek tudósok. ","shortLead":"Alulértékeljük a kölest, holott kevesebb vízre van szükség a termesztéséhez, ellenállóbb a szárazsággal szemben, és...","id":"20210122_Joval_ellenallobb_az_indiai_koles_a_klimavaltozassal_szemben_mint_a_buza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0078503d-cb50-4daf-82c6-42611c7946f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6722a0-bd46-4b77-af1d-1f2b108e34c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210122_Joval_ellenallobb_az_indiai_koles_a_klimavaltozassal_szemben_mint_a_buza","timestamp":"2021. január. 22. 16:11","title":"Jóval ellenállóbb az indiai köles a klímaváltozással szemben, mint a búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti kisebbségek jogaiért indult európai uniós aláírásgyűjtés kudarca miatt Pitvaroson az összes intézményről levették a zászlókat. Több felvidéki településen hasonlóan demonstráltak pénteken, de Radó Tibor határozatlan időre tervezi az akciót.","shortLead":"A nemzeti kisebbségek jogaiért indult európai uniós aláírásgyűjtés kudarca miatt Pitvaroson az összes intézményről...","id":"20210122_Leszedette_az_unios_zaszlokat_egy_csongradi_falu_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc317a23-f825-4356-af76-44c4ffc1db22","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Leszedette_az_unios_zaszlokat_egy_csongradi_falu_polgarmestere","timestamp":"2021. január. 22. 13:40","title":"Leszedette az uniós zászlókat egy csongrádi falu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk: nemzetközi, igazságos, nyílt megméretésben állt helyt. Melyik udvaronc vitte ezt végbe eddig? Vélemény.","shortLead":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk...","id":"202103_igazsagot_orban_gasparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e56ba3-7097-4c4e-bfd9-5ddc0bf0f3e3","keywords":null,"link":"/360/202103_igazsagot_orban_gasparnak","timestamp":"2021. január. 21. 15:00","title":"Tóta W.: Igazságot Orbán Gáspárnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","shortLead":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","id":"20210122_Csalok_uzenet_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91cdc2-4fd1-4395-87d4-9ea3684102c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Csalok_uzenet_Aldi","timestamp":"2021. január. 22. 10:26","title":"Csalók hirdettek nyereményjátékot az Aldi nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]