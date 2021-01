Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","shortLead":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","id":"20210123_allami_reklampenz_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10229782-aafe-44a0-a597-d522ac0029d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_allami_reklampenz_TV2","timestamp":"2021. január. 23. 12:09","title":"Húszmilliárdnyi állami reklámpénz landolhatott tavaly a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","shortLead":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","id":"20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305fd5ad-29a0-467c-8d80-6ade0ae9b95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","timestamp":"2021. január. 24. 15:47","title":"Pakisztán is megrendeli a Szputnyik V-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","shortLead":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","id":"20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bf2eeb-ffe9-422d-9273-8f62d4bc25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","timestamp":"2021. január. 23. 14:31","title":"Letartóztatták a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","shortLead":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","id":"20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dcc4db-35d3-4bf1-a254-6ef7c55bfa20","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","timestamp":"2021. január. 24. 10:40","title":"Törpekuvikot láttak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb havazás várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb...","id":"20210125_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7879-0959-49d7-a565-985617b983d1","keywords":null,"link":"/360/20210125_Radar360","timestamp":"2021. január. 25. 08:00","title":"Radar360: Jöhet az új minimálbér, Biden és Macron nagy egyetértésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita. A koalíció helyzete mindenképp törékeny marad. ","shortLead":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita...","id":"202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c7f6d1-bf57-4e08-b886-cc14d57990b3","keywords":null,"link":"/360/202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","timestamp":"2021. január. 23. 13:30","title":"Hajba kaptak az olasz kormánypártok az uniós mentőpénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell annyit tekerni rajta, mégis javítja az egészségi állapotot. Sorra bizonyítják ezt azok a tudományos vizsgálatok, amelyeket az elektromos kerékpárokkal végeznek. ","shortLead":"Nem kell annyit tekerni rajta, mégis javítja az egészségi állapotot. Sorra bizonyítják ezt azok a tudományos...","id":"202103_gyogyito_ebicikli_pedalterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513c1e71-db00-4a2d-b875-37d2d275cb26","keywords":null,"link":"/360/202103_gyogyito_ebicikli_pedalterapia","timestamp":"2021. január. 23. 16:15","title":"Kutatások eredménye: 4-5 hónap után már érződik az e-biciklizés hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]