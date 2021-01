Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","shortLead":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","id":"20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b635b054-2932-4107-b55e-2bef58f85810","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 27. 09:22","title":"Újabb 85 magyar áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","shortLead":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","id":"20210125_Dull_Szabolcs_Telex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d6ae1-2eea-49cb-9fdd-a30bfbb21076","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Dull_Szabolcs_Telex","timestamp":"2021. január. 25. 16:07","title":"Főszerkesztőként csatlakozik a Telexhez Dull Szabolcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkatárs a Tesla belső hálózatát használva próbált értékes dokumentumokat meglovasítani a cégtől.","shortLead":"A munkatárs a Tesla belső hálózatát használva próbált értékes dokumentumokat meglovasítani a cégtől.","id":"20210127_tesla_ipari_kem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10077db1-ba91-40f5-b5d7-f04fb4e3f01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_tesla_ipari_kem","timestamp":"2021. január. 27. 12:01","title":"Ipari kémet fogtak Elon Musk cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71354b6-8f68-4679-a257-6a1bb0dbb96d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Marksman második hete tartja vezető helyét az észak-amerikai mozis piac jegyárbevételi toplistáján. Igaz, mindezt elég pocsék eredménnyel érte el: a hétvégén mindössze 2 millió dollárt (587,6 millió forint) hozott.","shortLead":"A The Marksman második hete tartja vezető helyét az észak-amerikai mozis piac jegyárbevételi toplistáján. Igaz, mindezt...","id":"20210125_Meg_mindig_Liam_Neeson_akciofilmje_a_legnepszerubb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71354b6-8f68-4679-a257-6a1bb0dbb96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e836cc4-1fda-4ea2-9053-aae4e6d0e9af","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Meg_mindig_Liam_Neeson_akciofilmje_a_legnepszerubb","timestamp":"2021. január. 25. 16:49","title":"Még mindig Liam Neeson akciófilmje a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel ötmillió forintra bírságolta a MÁV csoportot az ITM Utasjogi és Piacfelügyeleti Főosztálya, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól is érkezett büntetés.","shortLead":"Egy év alatt közel ötmillió forintra bírságolta a MÁV csoportot az ITM Utasjogi és Piacfelügyeleti Főosztálya, de...","id":"20210126_mav_birsag_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef99c89b-d58f-4c0b-b4ed-0bc82767cadb","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_mav_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 26. 17:10","title":"Hiányos utastájékoztatásért, lejárt menetrendért, lekésett éjszakai csatlakozásért is fizethetett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]