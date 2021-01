Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen tanulságos. ","shortLead":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen...","id":"20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b4a82-0d7a-404a-9193-9245831b4a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","timestamp":"2021. január. 27. 16:31","title":"Rogán Antal és köre külön kategória lehetne a Szerencsejáték Zrt. cégének támogatási listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","id":"20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268c360-97d8-49e8-b293-a2a8790e87a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","timestamp":"2021. január. 26. 17:33","title":"Közös vállalatot alapít a Mészáros Csoport és a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","shortLead":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","id":"20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38d20ea-4b79-42c7-85f8-b32389fa1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. január. 28. 09:22","title":"KSH: Nőtt a foglalkoztatottság 2020 decemberében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A demokráciának alapjaiban meg kell újulnia, ha helyt akar állni az önkényurakkal, diktátorokkal és autokratákkal szemben, akik a félelemre és a közösségi médiára építve tekintélyuralmi rendszereket honosítanak meg – írja a berlini Jövőpolitikai Intézet alapító igazgatója a Neue Zürcher Zeitungban.","shortLead":"A demokráciának alapjaiban meg kell újulnia, ha helyt akar állni az önkényurakkal, diktátorokkal és autokratákkal...","id":"20210127_Vezeto_nemet_elemzo_Uj_Felvilagosodas_kell_Orban_es_tarsai_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1792aa-d225-4f51-8a8e-8daa183dd91e","keywords":null,"link":"/360/20210127_Vezeto_nemet_elemzo_Uj_Felvilagosodas_kell_Orban_es_tarsai_ellen","timestamp":"2021. január. 27. 07:28","title":"Vezető német elemző: Új Felvilágosodás kell Orbán és társai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg. A szerb–montenegrói határnál elkezdték kitakarítani az egyik tavat.","shortLead":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg...","id":"20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0e010a-85bf-494a-9910-eca333b80277","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:45","title":"Nekiálltak kitakarítani egy szerbiai tavat, még koporsót is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek előtt, ám úgy tűnik, végzetüket akkor sem kerülhetik el, ha ellenállnak.","shortLead":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek...","id":"20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8535d7a8-8f8e-434c-9501-d70548884546","keywords":null,"link":"/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:00","title":"Az egyetemi \"modellváltás\" az értelmiség megleckéztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","shortLead":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","id":"20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca6178-65b0-4a5e-9184-dcd830adfa02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","timestamp":"2021. január. 27. 12:48","title":"Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]