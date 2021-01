Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset miatt nem tudtak továbbhaladni a behavazott autóúton. Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. ","shortLead":"Öt oregoni egészségügyi dolgozó éppen egy kisebb vakcinaszállítmánnyal sietett vissza a klinikára, mikor egy baleset...","id":"20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc65093-66b7-4aac-97e7-3ecf9a0f89fa","keywords":null,"link":"/elet/20210128_Hovihar_Oregon_vakcina_oltas_felhasznalhatosagi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 17:39","title":"Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti felhasználásra készített a cég.","shortLead":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti...","id":"20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9f37c-95ac-4096-bcc4-3f2be6b18248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","timestamp":"2021. január. 28. 10:33","title":"20 év után új videokártyát készített az asztali gépekbe az Intel, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek előtt, ám úgy tűnik, végzetüket akkor sem kerülhetik el, ha ellenállnak.","shortLead":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek...","id":"20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8535d7a8-8f8e-434c-9501-d70548884546","keywords":null,"link":"/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:00","title":"Az egyetemi \"modellváltás\" az értelmiség megleckéztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ötvenezer angol fontot, vagyis húsz millió forintot fizet a húsról és egyéb állati eredetű ételekről való lemondásért egy angol cég.\r

