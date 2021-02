Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is ugyanilyen hatásos.","shortLead":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is...","id":"20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ca51c-f0e7-4b88-ac35-896a16d57d68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 14:01","title":"Az orosz vakcinát biztonságosnak és hatásosnak minősítette a Lancet orvosi szaklap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy nem lesz „nemzeti érzés tanóra”, de azt is, hogy ő a nemzeti-keresztény értékrendet képviseli. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta...","id":"20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5783f49a-b4de-4abe-a59d-0dbc6938d530","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"Rátóti Zoltán: Mi nem törekszünk átnevelésre, senki ne dőljön be az efféle huhogásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni értük. Egy adásvétel nem úgy zajlott, ahogy tervezték.","shortLead":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni...","id":"20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2335f1-3c28-4a80-9fa2-c6afe2ae7ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"8 év börtönt kaphat a játékos, aki meglépett egy Counter-Strike-os késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte érte.","shortLead":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő...","id":"20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6fee1-e326-4889-b8b7-bb27a61ad813","keywords":null,"link":"/elet/20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","timestamp":"2021. január. 31. 20:54","title":"Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 100 éves Tom Moore, aki milliárdokat gyűjtött a brit egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel fog gyorsulni az oltások leszállítása, később azonban gond lehet az oltások beadásának tempójával.","shortLead":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel...","id":"20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370da2bd-1f05-4089-b850-39db63a317f3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","timestamp":"2021. február. 01. 19:20","title":"Uniós főtárgyaló: nem az oltások szállításával, hanem az oltási kapacitással lehet gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő...","id":"20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a803ab5-3315-468b-995e-8e8f9e18fcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","timestamp":"2021. január. 31. 15:19","title":"Őrizetbe vették Julija Navalnaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","shortLead":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","id":"20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe7869-f6e8-4699-bbcf-0a6e6a7c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. február. 01. 06:02","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]