[{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni oltást.","shortLead":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni...","id":"20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc1ac7-c817-4970-89b8-db34f158d241","keywords":null,"link":"/elet/20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 02. 17:27","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a 100 éves veterán, aki rengeteg pénzt gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik ősszel. De hogy melyik etapban jön több érdekesség, az idén változhat.","shortLead":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik...","id":"20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec5810d-270e-48b2-8524-ccee09bf2ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","timestamp":"2021. február. 02. 15:33","title":"Már dolgoznak az új Windows 10-en, hamarosan ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","shortLead":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","id":"20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d731747a-406d-43f7-b313-31eb30d9aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","timestamp":"2021. február. 03. 09:24","title":"Nem csoda, hogy kíváncsiak lettek a rendőrök Csanádpalotánál erre a BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy család autójába rohant bele egy másik autós az adonyi kihajtónál. Egy gyermek a helyszínen elhunyt.","shortLead":"Egy család autójába rohant bele egy másik autós az adonyi kihajtónál. Egy gyermek a helyszínen elhunyt.","id":"20210203_kislany_m6_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4415515-880a-4394-869f-0f38d541d4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kislany_m6_halalos_baleset","timestamp":"2021. február. 03. 07:20","title":"Egy gyermek halt meg az M6-oson történt esti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088770-4694-4686-bb8d-552131edb623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a felsővezetékről vagy benne található nagy teljesítményű kondenzátorokból veszi az áramot.","shortLead":"A jármű a felsővezetékről vagy benne található nagy teljesítményű kondenzátorokból veszi az áramot.","id":"20210202_Nalunk_tesztelik_Europa_elso_hibridvillany_tehermozdonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa088770-4694-4686-bb8d-552131edb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f92ec1-8c04-47d7-8490-86100fff0b2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Nalunk_tesztelik_Europa_elso_hibridvillany_tehermozdonyat","timestamp":"2021. február. 02. 16:38","title":"Magyar cég használhatja Európa első elektromos-hibrid tehermozdonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]