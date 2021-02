Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter feljelentést tesz.","shortLead":"A miniszter feljelentést tesz.","id":"20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96172da-1ef1-4bcc-9234-f2a774d78089","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","timestamp":"2021. február. 03. 20:53","title":"Kásler Miklós nevével hirdetnek parazitaölőt csalók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11845435-867a-4ad6-8dd0-29e5780258c8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Kifejezetten nagy értékű lakásokhoz jutott hozzá tavaly Bártfai-Mager Andrea. A közvagyonért felelős miniszter ugyanakkor ködösít a vagyonnyilatkozatában, így nem lehet tudni, hogy pontosan milyen módon szerezte meg az ingatlanokat, java részüket ingyen.","shortLead":"Kifejezetten nagy értékű lakásokhoz jutott hozzá tavaly Bártfai-Mager Andrea. A közvagyonért felelős miniszter...","id":"20210203_Draga_ingatlanokat_szerzett_a_kozvagyonert_felelos_miniszter_de_nem_tudni_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11845435-867a-4ad6-8dd0-29e5780258c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43c2d3-ea0a-4589-a026-4227d396dfab","keywords":null,"link":"/360/20210203_Draga_ingatlanokat_szerzett_a_kozvagyonert_felelos_miniszter_de_nem_tudni_hogyan","timestamp":"2021. február. 03. 06:30","title":"Drága ingatlanokat szerzett a közvagyonért felelős miniszter, de nem tudni, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e igazságkeresésre, és létezik-e rossz válasz? A színházpedagógusok által alapított Szabad Labor Drámaműhely többek között a kötelező olvasmányokhoz kapcsolódva készít és vezet drámafoglalkozásokat az általános és középiskolákban.","shortLead":"Hogyan lehet a drámapedagógia eszközeinek segítségével rátalálni a Toldi vagy a Hamlet dilemmáira? Szükség van-e...","id":"20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d7940a-4011-46bc-a4d5-1b852a08ffed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af65d8-a80d-48f8-a0f9-1593381baa22","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Szabad_Labor_Dramamuhely_kotelezo_olvasmanyok_dramafoglalkozas","timestamp":"2021. február. 02. 14:30","title":"Nem teljesen reménytelen a kötelező irodalmat közel hozni a diákokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás ellen, inkább attól függ, tudjuk-e kicsoda Greta Thunberg.","shortLead":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás...","id":"20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab3de7-d33a-49e0-aa48-a4ef3e69d3fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","timestamp":"2021. február. 02. 17:05","title":"Már tudósok is bizonyították, hogy létezik a Greta-effektus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután melegfront érkezik, néhol akár 8 fokig is felmehet a hőmérséklet.","shortLead":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután...","id":"20210202_kod_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ba3d1f-ea1c-40d7-a2ae-48054aebef46","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 02. 07:22","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést, akár 8 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","shortLead":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","id":"20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f711c-d07e-4927-80b4-9587c584b0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 05:28","title":"Az orosz ortodox egyház 145 papja halt meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott felfüggesztett börtönbüntetést. A németországi gyógykezelésről január 17-én hazatért bloggerre közel hároméves börtön vár, de akár hosszabb is lehet a rács mögött töltött idő, ugyanis más eljárások is érvényben vannak ellene. Navalnij ugyan fellebbezhet, ám nem sok esélye van a döntés megváltoztatására. ","shortLead":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott...","id":"20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7944dab-e399-4bda-85bd-033cbe445bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 02. 18:33","title":"Börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]