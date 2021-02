Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","shortLead":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","id":"20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dee6b2f-17df-4d12-ae10-5281efe3cf00","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","timestamp":"2021. február. 07. 09:22","title":"Meghosszabbította a kormány a távmunka veszélyhelyzeti szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f10e1d-0332-4385-a101-51b2d54908d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 07. 13:03","title":"Feladta magát a rendőrségen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Philippe Dam","category":"360","description":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok uralkodnak az állami kórházakban, írja szerzőnk, a Human Rights Watch munkatársa. Vélemény. ","shortLead":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok...","id":"20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c940a984-355e-4b31-a267-72e338060cca","keywords":null,"link":"/360/20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","timestamp":"2021. február. 08. 11:00","title":"HRW: Rejtett veszély leselkedik a koronavírusos betegekre a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","shortLead":"Folytatja munkáját a Hold távoli oldalán a Csang'o-4 kínai űrszonda és holdjárója.","id":"20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b950f51-d96d-46a5-a265-0a57b665d721","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_jade_nyul_hold_kinai_kutatas","timestamp":"2021. február. 07. 14:43","title":"Ismét aktív a kínai Jáde Nyúl-2 a Hold sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","shortLead":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","id":"20210207_szahara_homok_legaramlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385ef2a4-1154-4d4e-bfa5-0d0c439f192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_szahara_homok_legaramlat","timestamp":"2021. február. 07. 15:13","title":"Kísértetiesen narancssárgává vált az ég Délnyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz. Ezzel a tavalyi elmaradt koncertjeiket pótolják.\r

\r

","shortLead":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy...","id":"20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88e3a8-9ac6-4314-a894-5c6daf90a225","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","timestamp":"2021. február. 08. 12:35","title":"Candy Dulfer, és a De Phazz is fellép július végén Paloznakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","shortLead":"Hétfőn délután zivatar is lehet, a délnyugati megyékben akár az ég is megdörrenhet.","id":"20210208_idojaras_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30e0bd-a62b-4410-b8bc-4e77f8cf96e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. február. 08. 05:29","title":"Esős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat meglepő módon egy Disney-animáció is segítette.","shortLead":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat...","id":"20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062e30b2-9944-4ac8-80ea-2849afeecd7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","timestamp":"2021. február. 08. 09:15","title":"A Jégvarázs című Disney-rajzfilm is segített megoldani a Gyatlov-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]