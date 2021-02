Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","shortLead":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","id":"20210207_szahara_homok_legaramlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385ef2a4-1154-4d4e-bfa5-0d0c439f192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_szahara_homok_legaramlat","timestamp":"2021. február. 07. 15:13","title":"Kísértetiesen narancssárgává vált az ég Délnyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","shortLead":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","id":"20210208_lavina_ho_utah_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286d702-67f6-4307-a5c8-89718d716aa6","keywords":null,"link":"/elet/20210208_lavina_ho_utah_usa","timestamp":"2021. február. 08. 17:41","title":"Videóra vette egy hómobilos, ahogy betemeti a lavina a társaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","shortLead":"Sebastian Kurz elmondta, ha engedélyezi ezeket az Európai Gyógyszerügynökség, ő bármelyikkel beoltatná magát.","id":"20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcc800-8b43-426c-9ba1-ed9f52741920","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ausztria_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 07. 16:10","title":"Ausztria szeretné gyártani a kínai és az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó között. ","shortLead":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó...","id":"20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8947b84-c517-45e8-9821-b3b86595b0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","timestamp":"2021. február. 08. 04:23","title":"Egyetlen a negyvenmillióból a tolóajtós Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor debütál a Facebookon. A téma a kiberbiztonság lesz.","shortLead":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor...","id":"20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebbf457-886a-4770-a9d8-95c736998d5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","timestamp":"2021. február. 08. 15:03","title":"Üljön a számítógépe elé kedden este, magyar nyelvű oktatóvideót mutat be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.","shortLead":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n...","id":"20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384242d-d86a-4aeb-a541-de3365bbd8a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","timestamp":"2021. február. 08. 10:52","title":"Nagy Ervin: Szégyen, gyalázat, ami itt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","shortLead":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","id":"20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec7ff50-a26f-43e2-b0d2-b0cff0815de0","keywords":null,"link":"/elet/20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Egy 116 éves nővér győzte le a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek járt utána a Bank360 a jelzáloghitelek összehasonlításával.","shortLead":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek...","id":"20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e466b9-d215-4fa7-901a-073231e13bed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","timestamp":"2021. február. 08. 10:45","title":"Mekkora most a törlesztője egy 10, 15 és egy 20 millió forintos lakáshitelnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]