[{"available":true,"c_guid":"b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta a kormánybiztosságot. A Telexnek adott interjúban a miniszterelnök internetezési szokásairól is beszélt.","shortLead":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta...","id":"20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb56b05-97ba-441f-b2b2-fda2e1974ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 09. 08:47","title":"Stumpf István: Orbán szerintem most próbálja újraformálni a környezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. Magyarország szívesen látja a csapatokat, de ezzel ismét a kritikák kereszttüzébe került a klubokkal együtt. ","shortLead":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból...","id":"20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4606e0a-715c-4b8e-b8fe-160d8fa790e2","keywords":null,"link":"/sport/20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","timestamp":"2021. február. 09. 16:20","title":"Nem a foci kéne legyen az első – kritizálják a BL-meccsek Budapestre helyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","shortLead":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","id":"20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a7ae0c-76ea-4387-8114-bd060d9d1dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","timestamp":"2021. február. 09. 07:59","title":"Sylvester Stallone átvette új Corvette sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","shortLead":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","id":"20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193f0988-fb23-448e-a953-d7d44ae7d9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","timestamp":"2021. február. 09. 15:35","title":"Fényjelekkel is kommunikál majd a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ázsiában különösen rosszak az adatok, a kontinensen minden harmadik ember a rossz levegő miatt halt meg. \r

