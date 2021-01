Jellemzően egy báli ünnepséggel szokott zárulni a beiktatás napja, amelyen az újonnan megválasztott elnök a Fehér Házba történő bevonulása után köszönti a támogatóit. Idén azonban a hagyományos esti ceremóniára a járvány miatt nem kerülhetett sor, helyette egy TV-show-ban közvetítettek koncertet Joe Biden tiszteletére.

A műsort a Lincoln-emlékműnél Tom Hanks nyitotta meg,

majd ugyanott Bruce Springsteen előadta a Land of Hope and Dreams című számát. Ez a dal mostanra véglegesen beágyazódott az amerikai politikába: Barack Obama búcsúzásakor is elhangzott a sláger.

A beiktatási showműsorban minden fellépő zenész próbált az alkalomhoz illő számot választani, John Legend Nina Simone Feeling Good klasszikusát dolgozta fel, Demi Lovato Bill Withers Lovely Day című számát.

Springsteen mellett egy Beatles-feldolgozással ünnepelte Joe Biden beiktatását Jon Bon Jovi, aki a zenekarával Floridából jelentkezett be (épp onnan, ahova közvetlenül Biden beiktatása előtt Donald Trump visszavonult). Bon Jovi a Here Comes the Sun című dalt adta elő.

Katy Perry viszont ugyancsak a Lincoln-emlékműnél énekelt, a Firework című számát pedig valódi tűzijáték is kísérte, amit Biden és a first lady, Jill Biden ünnepélyesen meg is tekintett a Fehér Ház erkélyéről.

Mielőtt a Foo Fighters eljátszotta volna a Times Like These című számát, Dave Grohl köszönetet mondott a tanároknak, pedagógusoknak, akik ezekben a nehéz időkben is helyt állnak.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: