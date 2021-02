Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan döntésről, amely az egyetemen kívül másnak juttatná az épületet.","shortLead":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan...","id":"20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf392aa0-490e-4521-bb16-690bddd0910d","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"Ódry Színpad: „Az épületnek nem tulajdonosa a Református Egyház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautógyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt. Konszenzussal fogadta azt el a Megyei Jogú Városok Szövetsége, vagyis a kérdésben a fideszes városvezetők is egyetértenek.","shortLead":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt...","id":"20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8bc675-6fcf-4e3e-94ef-71a351ebd0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","timestamp":"2021. február. 12. 09:53","title":"Levélben kérnek segítséget Gulyástól a megyei jogú városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","shortLead":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","id":"20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea6be3-29e4-4da6-800c-abc10f1ab2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","timestamp":"2021. február. 11. 15:05","title":"Fa dőlt az Eötvös útra a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","shortLead":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","id":"20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2184f22-d330-4e94-8807-9e59824bf5ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. február. 11. 15:43","title":"A Mol-vezér is beszállt a Kopaszi-gát projektbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó 800 ezer forintra perelte a Nemzeti Sport egykori újságíróját, aki 2018-as kirúgása után élesen kritizálta volt munkaadóját. \r

","shortLead":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó...","id":"20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804dc70-6abf-4f50-86fd-e02ea222be7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","timestamp":"2021. február. 11. 16:50","title":"Pert nyert a Mediaworks ellen a Nemzeti Sportot és főszerkesztőjét kigúnyoló újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","shortLead":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","id":"20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618008dc-a6ee-416f-899e-8dbf1466fb0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","timestamp":"2021. február. 12. 04:23","title":"Ilyen egyszerű lenne a kamionokról a veszélyes havat letakarítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]