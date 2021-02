Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eseményt tavaly nyárról halasztották idén tavaszra.","shortLead":"Az eseményt tavaly nyárról halasztották idén tavaszra.","id":"20210211_uszo_europa_bajnoksag_budapest_len","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc864596-72d3-4f86-9f78-5c1f5261b24c","keywords":null,"link":"/sport/20210211_uszo_europa_bajnoksag_budapest_len","timestamp":"2021. február. 11. 14:12","title":"Megtartják májusban a budapesti úszó-Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Josep Borrellel, az EU külügyi főképviselőjével. Nem kizárt azonban, hogy a diadal pirruszi győzelemként vonul be Brüsszel és Moszkva kapcsolatának történetébe: nem biztos ugyanis, hogy jó ötlet megalázni azt, aki még párbeszédet akar folytatni Oroszországgal.","shortLead":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej...","id":"20210211_eu_orosz_feszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765f4948-c2bf-4bc8-85a7-47975e5d4116","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_eu_orosz_feszultseg","timestamp":"2021. február. 11. 18:01","title":"Moszkva úgy alázza az EU-t, hogy nem is ez állna érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","shortLead":"Az M3-ason két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet.","id":"20210211_havazas_baleset_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ed29b-e557-4620-9ba3-7fe02a7fc70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_havazas_baleset_autopalya","timestamp":"2021. február. 11. 09:27","title":"Rengeteg a baleset az utakon, kamionok fordultak keresztbe az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","id":"202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627fe44f-ca5e-41fc-b5b7-1f79fb561957","keywords":null,"link":"/360/202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","timestamp":"2021. február. 12. 12:00","title":"Már vagyonkezelője is van a kormányzati milliárdokat kapó közvélemény-kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","shortLead":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","id":"20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a06f74-ae02-448a-9795-6cb4bbb06fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","timestamp":"2021. február. 11. 07:59","title":"2021-es Év autója lehet: Magyarországon az akár tisztán elektromosan is kapható új Citroën C4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35efe9-f09a-406e-b8ee-86a4b2014345","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","timestamp":"2021. február. 12. 19:44","title":"A Köpönyeg.hu is megosztotta a kormányközeli médiában megjelent Rogán-cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb50f61f-f6fa-4789-81ca-4d20801bc809","c_author":"","category":"kultura","description":"Az összes jegy elkelt a Pesti Színház Kvartett című előadásának online vetítésére, amelyben Börcsök Enikő játszotta a főszerepet, de még mindig sokan szerették volna megnézni a felvételt.","shortLead":"Az összes jegy elkelt a Pesti Színház Kvartett című előadásának online vetítésére, amelyben Börcsök Enikő játszotta...","id":"20210212_Olyan_sokan_szerettek_volna_elbucsuzni_Borcsok_Enikotol_hogy_orokre_elerhetove_tettek_az_eloadasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb50f61f-f6fa-4789-81ca-4d20801bc809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f19e649-3cbe-40e7-a633-aadabaa59cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Olyan_sokan_szerettek_volna_elbucsuzni_Borcsok_Enikotol_hogy_orokre_elerhetove_tettek_az_eloadasat","timestamp":"2021. február. 12. 14:01","title":"Olyan sokan szerettek volna elbúcsúzni Börcsök Enikőtől, hogy folyamatosan elérhetővé tették az előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]