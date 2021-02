Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","id":"20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef5c619-bf6d-498d-a515-f3639fb0f1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","timestamp":"2021. február. 11. 08:03","title":"Még idén bejelenthetik a Windows 10 nagy átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal emelkedtek az árak.","shortLead":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal...","id":"20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21cbc95-cd1a-47b6-802b-06ddab31589e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","timestamp":"2021. február. 12. 11:17","title":"Többe kerül enni, mint tavaly decemberben, de olcsóbbak lettek a ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb50f61f-f6fa-4789-81ca-4d20801bc809","c_author":"","category":"kultura","description":"Az összes jegy elkelt a Pesti Színház Kvartett című előadásának online vetítésére, amelyben Börcsök Enikő játszotta a főszerepet, de még mindig sokan szerették volna megnézni a felvételt.","shortLead":"Az összes jegy elkelt a Pesti Színház Kvartett című előadásának online vetítésére, amelyben Börcsök Enikő játszotta...","id":"20210212_Olyan_sokan_szerettek_volna_elbucsuzni_Borcsok_Enikotol_hogy_orokre_elerhetove_tettek_az_eloadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb50f61f-f6fa-4789-81ca-4d20801bc809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f19e649-3cbe-40e7-a633-aadabaa59cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Olyan_sokan_szerettek_volna_elbucsuzni_Borcsok_Enikotol_hogy_orokre_elerhetove_tettek_az_eloadasat","timestamp":"2021. február. 12. 14:01","title":"Olyan sokan szerettek volna elbúcsúzni Börcsök Enikőtől, hogy folyamatosan elérhetővé tették az előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a550f-4bca-40da-8a10-90611d180819","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Cambridge-i Egyetem botanikus kertjében most először virágozhat ki az a ritka kaktusz, amelynek virága egyetlen éjszaka alatt elnyílik.","shortLead":"A brit Cambridge-i Egyetem botanikus kertjében most először virágozhat ki az a ritka kaktusz, amelynek virága egyetlen...","id":"20210212_holdfeny_kaktusz_selenicereus_wittii_viragzas_elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510a550f-4bca-40da-8a10-90611d180819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8fab2-2812-4b13-91e0-60783acdf63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_holdfeny_kaktusz_selenicereus_wittii_viragzas_elo_kozvetites","timestamp":"2021. február. 12. 08:33","title":"Videó: Ritka kaktusz virágzását várják a britek, 12 órán át él csak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek. Számos honfitársunk is hozzászólt.","shortLead":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek...","id":"20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704e4965-070c-4d32-8142-ec92f8e0d557","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","timestamp":"2021. február. 11. 10:52","title":"Mit bántak meg nagyon a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","shortLead":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","id":"20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f9d1a-eef6-4dd7-8ac3-2a12e6c8b696","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","timestamp":"2021. február. 11. 12:48","title":"Film készülhet az Aranybulláról, Rákay Philip lesz az egyik forgatókönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","shortLead":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","id":"20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb2cf0-3419-4cde-8712-31a1a109c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","timestamp":"2021. február. 10. 19:07","title":"Megjött a WHO válasza: szerintük 65 év felett is használható az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]