Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben a Facebooktól és a YouTube-tól, ezért többféle vásárlós funkcióval is kacérkodik a TikTokon.","shortLead":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben...","id":"20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c60bb-28ce-43e2-a433-06a035e5ea60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","timestamp":"2021. február. 13. 16:03","title":"Új funkció jöhet a TikTokra, vásárlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaeca9-2086-4358-afb7-6f85e4f3f231","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha megvalósulna a projekt, négy óra alatt el lehetne jutni Londonból Belfastba.","shortLead":"Ha megvalósulna a projekt, négy óra alatt el lehetne jutni Londonból Belfastba.","id":"20210214_Alagut_EszakIrorszag_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6beaeca9-2086-4358-afb7-6f85e4f3f231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4717-121a-4baf-9181-e5988dd494c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Alagut_EszakIrorszag_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2021. február. 14. 17:36","title":"Alagút épülhet Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk kell, máskülönben baj lesz – mondta.","shortLead":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk...","id":"20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb513a-f0cc-4433-bb03-def68f167358","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","timestamp":"2021. február. 15. 10:33","title":"Bill Gates: Egy újabb járvány veszélye mindig a fejünk felett fog lógni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30 százalékos hatékonyság eléréséhez.","shortLead":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30...","id":"20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5f56-b449-457a-a22f-50420d0d3acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","timestamp":"2021. február. 15. 08:03","title":"Ez most a világ leghatékonyabb napeleme – közel az álomhatárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","shortLead":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","id":"20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5fbac-3273-4a81-a8be-494a341fec57","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","timestamp":"2021. február. 15. 08:01","title":"Mit kell tudni a fotóról, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák minőség-ellenőrzésében szerepet játszó ellenanyag felfedezője. Lukács Noémi biológus családi vállalkozásban működő cége világméretű szállítója az antitesteknek, melyekkel a vakcinagyártók kizárhatják az oltóanyag dsRNS-szennyezettségét.","shortLead":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák...","id":"202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ead242-a5bd-4fe3-9b86-f2ad43cd0d5d","keywords":null,"link":"/360/202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Lukács Noémi a vakcinákról: Nem a szerek jelentik a fő halálozási okot, hanem a fertőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Archie-nak testvére lesz. ","shortLead":"Archie-nak testvére lesz. ","id":"20210214_Meghan_Markle_a_masodik_gyereket_varja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fd1a6c-ae57-4d8e-9ae7-d1f86bb1fa0c","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Meghan_Markle_a_masodik_gyereket_varja","timestamp":"2021. február. 14. 20:43","title":"Meghan Markle a második gyerekét várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]