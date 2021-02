Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem kommunikálja annyira hangosan, mint az Unió késlekedését.","shortLead":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem...","id":"20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2beb4-06f7-4d80-b112-191d393dfa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 13. 20:40","title":"A kormányzati nyilatkozatok alapján az oroszok is csak az ígért vakcinák harmadát szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","id":"20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0baae-178e-4d79-aca3-a05e99115254","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 15. 07:45","title":"Egyelőre nem tart hagyományos évértékelő beszédet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","shortLead":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","id":"20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd0fa9b-0d30-4122-926d-35175bedb77d","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","timestamp":"2021. február. 13. 11:41","title":"Kiderült, hogy nem mérgezéstől halt meg a három baranyai rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak segítséget jelenthet, hogy a politikai erők ezúttal abban versengenek, ki támogatja őt jobban.","shortLead":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak...","id":"202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537adb3d-6d22-4725-a97c-7dbcea34b00e","keywords":null,"link":"/360/202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"Megmentette az eurót, most Olaszországgal kell csodát tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","shortLead":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","id":"20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc9f53-f415-47dc-944c-19171d79a131","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","timestamp":"2021. február. 14. 21:56","title":"Több utat is lezártak Borsod megyében a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","shortLead":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","id":"20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a60ee9-fdc8-42fc-9298-afafe6bb8cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 14. 11:02","title":"Idén is a kerületi lakosok dönthetik el, mit fejlesszen a III. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","shortLead":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","id":"20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef9e4-9ea1-4c00-9b51-d5176afbe08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","timestamp":"2021. február. 13. 17:14","title":"Beverte a fejét egy kislány, a rendőrök segítettek az apukának átjutni a dugón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]