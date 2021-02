Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","shortLead":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","id":"20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04916071-f8d9-4b6f-b313-26a903375699","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 16:03","title":"Játékdömping jön a Stadiára, több mint 100 játékkal bővíti kínálatát a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért.”","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért.”","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33079885-6413-4ba1-901b-deab9709c39e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összeesküvéssel és lázadás szításával tartóztatták le azt a fiatal klímaaktivistát Indiában, aki a tüntető farmerek mellett állt ki. A kormány hívei válaszképp a mellettük kiálló hírességeik fotóit égetik az utcákon. ","shortLead":"Összeesküvéssel és lázadás szításával tartóztatták le azt a fiatal klímaaktivistát Indiában, aki a tüntető farmerek...","id":"20210215_Letartoztattak_egy_22_eves_aktivistat_Indiaban_mert_megosztott_egy_dokumentumot_amit_Greta_Thunberg_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33079885-6413-4ba1-901b-deab9709c39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17135b04-38e9-4e84-95b4-b5bc34e4c891","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Letartoztattak_egy_22_eves_aktivistat_Indiaban_mert_megosztott_egy_dokumentumot_amit_Greta_Thunberg_is","timestamp":"2021. február. 15. 13:59","title":"Greta Thunberg és Rihanna fotóit égetik India utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","id":"20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0baae-178e-4d79-aca3-a05e99115254","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 15. 07:45","title":"Egyelőre nem tart hagyományos évértékelő beszédet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához.","shortLead":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti...","id":"20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaff8cc-866f-4924-88d2-35b5c17feb77","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","timestamp":"2021. február. 15. 21:41","title":"Iványi Gábor egyesülete és Baritz Laura Európai Polgár díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak segítséget jelenthet, hogy a politikai erők ezúttal abban versengenek, ki támogatja őt jobban.","shortLead":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak...","id":"202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537adb3d-6d22-4725-a97c-7dbcea34b00e","keywords":null,"link":"/360/202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"Megmentette az eurót, most Olaszországgal kell csodát tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]