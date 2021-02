Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint nem kell félni sem az orosz, sem a kínai vakcinától, mindkettő hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"A főorvos szerint nem kell félni sem az orosz, sem a kínai vakcinától, mindkettő hatékony a koronavírus ellen.","id":"20210215_Szlavik_Janos_A_harmadik_hullam_elejen_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed485af-9c88-4f99-9b46-78032e034e99","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Szlavik_Janos_A_harmadik_hullam_elejen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 15. 17:48","title":"Szlávik János: A kínai vakcina biztonságos és hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A milliárdosok mindenütt ott vannak a pletykalapokban, most már itt az ideje annak, hogy az adóhivatalok nyilvántartásában is megjelenjenek - írta a neves francia közgazdász a Le Monde-ban.","shortLead":"A milliárdosok mindenütt ott vannak a pletykalapokban, most már itt az ideje annak, hogy az adóhivatalok...","id":"20210215_Piketty_A_szupergazdagoknak_is_reszt_kell_vallalniuk_a_valsagkezelesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85224df8-0da0-4bcf-982c-b97e2c088355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Piketty_A_szupergazdagoknak_is_reszt_kell_vallalniuk_a_valsagkezelesbol","timestamp":"2021. február. 15. 14:25","title":"Piketty: A szupergazdagoknak is részt kell vállalniuk a válságkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6159db-4091-4f98-b294-aa3e91fedbe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nekik a „Made in Germany” érzés kell.","shortLead":"Nekik a „Made in Germany” érzés kell.","id":"20210216_Nem_akarnak_kinai_Porschet_a_kinaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6159db-4091-4f98-b294-aa3e91fedbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9b308-faa1-4a7d-8f69-dd2c7f1ee161","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Nem_akarnak_kinai_Porschet_a_kinaiak","timestamp":"2021. február. 16. 12:48","title":"Nem akarnak kínai Porschét a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","shortLead":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","id":"20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d978db-7c74-459a-ab63-c3eeb14798bb","keywords":null,"link":"/elet/20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","timestamp":"2021. február. 15. 11:27","title":"Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalati belső levél szerint, ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív következménye a munkaviszonyát illetően.","shortLead":"Egy vállalati belső levél szerint, ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen...","id":"20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b85aaa-506a-43e2-bada-b2adfe53da5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","timestamp":"2021. február. 17. 08:40","title":"Soron kívül oltják be az egyik áruházlánc raktárosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]