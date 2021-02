Kemény időszakon ment keresztül, és a következményeit még most is viseli Demi Lovato, aki egy új dokumentumfilmben beszél a 2018-as opioid-túladagolása következményeiről. A 28 éves amerikai énekesnek három sztrókja és egy szívrohama volt, az agykárosodás hatásait még most is érzi – például homályos a látása, ami miatt nem vezethet, és az olvasás is nehezére esett egy ideig.

Az egykori gyereksztárt 2018 júliusában szállították kórházba, miután eszméletlenül találtak rá a Los Angeles-i otthonában. Az orvosai akkor azt mondták, 5-10 perc választotta el a haláltól.

Minderről a Dancing With The Devil című dokumentumfilm-sorozatban beszélt, amelyet azért vállalt el, hogy segítsen azoknak az embereknek, akik az övéhez hasonló utat járnak. Egyúttal a rajongói előtt is őszinte akart lenni.

Demi Lovato gyerekszínészként kezdte, majd énekesként hat albumot adott ki, és az amerikai X-Faktor zsűritagja volt.

Egész karrierje során nyíltan beszélt a küzdelmeiről, a mentális egészségéről és a függőségeiről.

