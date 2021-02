A mai napon délelőtt 10 órakor több, mint 40 márka csatlakozott egyszerre a szivárványcsaládok közössége által indított, “a család, az család” kampányhoz. A kezdeményezéshez világmárkák, mint például az IKEA, a Levi’s vagy az HBO mellett magyar alapítású cégek is csatlakoztak, a többi között a Sziget, a Fruccola vagy a Netpincér. A csatlakozással a cégek ki akarják fejezni egyetértésüket azzal, hogy egy gyereknek az a legfontosabb, hogy szeretetteljes környezetben, családban nőjön fel.

A márkák különböző formában fejezik ki a támogatásukat: vannak olyanok, amelyek a közösségi média felületükön osztanak meg egy-egy üzenetet vagy a #acsaládazcsalád kezdeményezés jelképét, a három szivárványszínű figurát. De olyanok is vannak, amelyek külön terméket állítottak össze erre az alkalomra, az HBO GO például a könyvtárában a #acsaládazcsalád néven külön polcot hoz létre családi tematikájú filmeknek.

A kampány, amelyben gyűlölködő, bántó, névtelenül feltett kérdésekre válaszoltak szivárványszülők és szakértők, eredetileg tavaly novemberben indult. Néhány hét alatt a legnagyobb elérésű magyar influncerek álltak ki a kezdeményezés mellett, mint például az RTL műsorvezetője, Istenes Bence, vagy a TV2 egyik arca, Ördög Nóra. Az RTL Klub pedig társadalmi célú hirdetésként vetítette a filmet, illetve az újévi köszöntőjét is a családok sokszínűségének szentelte.

“Őszintén megmondom, még minket is meglepett, hogy a kampánynak milyen óriási támogatottsága volt az egész társadalomban” - mondta el Pál Márton, a kezdeményezés egyik elindítója, a Szivárványcsaládokért Alapítvány képviselője. “Rengeteg ismert és civil ember csatlakozása mellett nagyon örülök, hogy most különböző hátterű cégek, zenekarok, éttermek és egy nagykövetség is csatlakozik hozzánk. Rajtuk keresztül még több emberhez eljut az üzenetünk, hogy a család az család. Várunk minden további csatlakozót, aki szerint a család fogalma sokkal színesebb, mint ahogy azt néha gondoljuk. ” - tette hozzá

Az eddig csatlakozott márkák, éttermek, zenekarok listája:

HBO, IKEA, Sziget, NetPincér, CinemaCity, Joy, RTL Magyarország, Chezdodo, Nosalty, Glamour, RTVszínes, Marie Claire, Levi’s, L’Office, 360Bar, Fruccola, MTV Hungary, Paramount Channel, ComedyCentral, Humen, Liliputilove, Kioszk, Bábel étterem, Nyx, Fastbridge, Kristinus borbirtok, Panarom,Adrienne Feller, Franziska Organic, Gardrobemini, Lovebugvintage, Incababy, Herbarting, Adamo hinta, Pippadu, Centrum, Up Music management, Share Now, Kreatív, DoraNatura, Anyaparadicsom, Mörk, Antonia Vai, Holland Nagykövetség, Pagony, Freyja - the croissant story, Liluland

A csatlakozó márkák listáját ebben a bejegyzésben lehet elolvasni:

#acsaladazcsalad A mai napon délelőtt 10 órakor több, mint 40 márka csatlakozott egyszerre a... Közzétette: Szivárványcsaládokért Alapítvány – 2021. február 18., csütörtök

