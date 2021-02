Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz hatóságok szerint a Facebook továbbra sem tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy miképp használja fel a megadott adataikat. Magyarország is hasonló indokkal rótt ki büntetést 2019-ben.","shortLead":"Az olasz hatóságok szerint a Facebook továbbra sem tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy miképp használja fel...","id":"20210217_facebook_buntetes_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9b591-204a-45ea-8c96-a1abc0368fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_facebook_buntetes_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 14:24","title":"Olaszország 7 millió euróra büntette a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.



","shortLead":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.



","id":"20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03417d6e-7fe8-4f07-ad72-3a77c5bbca23","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","timestamp":"2021. február. 18. 12:25","title":"Itt vannak a számok: a Brexit miatt elfordultak a magyar diákok a brit egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és az oktatást a fővárosi magán- és alapítványi iskolák. ","shortLead":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és...","id":"20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff78cc96-aea9-454c-adbe-3825ac63e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","timestamp":"2021. február. 18. 07:07","title":"Hiába van tandíj, egyre többen jelentkeznek a budapesti magániskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba az oltóanyagszállítmányt, de Orbán Balázs elmagyarázta, hogy ilyet bárki csinálhat.","shortLead":"Első ránázésre lehetne akár kampányfogás is Simicskó Istvántól, hogy elkísérte egy idősotthonba...","id":"20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d805a76d-1f0e-4cb6-a0db-7b114e9b7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58288d86-2615-40c3-9a15-258d4fbd0c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_simicsko_istvan_oregotthon_vakcina","timestamp":"2021. február. 18. 16:50","title":"Orbán Balázs szerint nincs azzal baj, hogy kormánypárti politikus is jelen van a vakcinák kiszállításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került. A nyertesek között bankár, ügyész és szállodai menedzser is akadt.","shortLead":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került...","id":"20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d1976-07d1-4dd7-bbb0-d63132c7fb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Ángyán József újabb jelentése: Hevesben bankár és szállodai menedzser is földbirtokos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]