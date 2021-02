Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb pillanatához.

","shortLead":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb...","id":"20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e45b26-e703-4350-9912-7feb4b141af0","keywords":null,"link":"/360/20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 07:19","title":"Vezető német lap: Veszélyzónába ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, március elsejétől már be sem mehetnek dolgozni.","shortLead":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati...","id":"20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e15b7f1-e4e8-48d5-94bb-425627635462","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","timestamp":"2021. február. 22. 20:50","title":"Azoknak jöhet jól az egészségügy átalakítása, akik egyébként is váltani szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd forintot az államtól a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye, miután a miniszterelnök látogatóban volt az érseknél. A látogatás és az adásvétel között egy hónap telt el.","shortLead":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd...","id":"20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d38b070-9c8f-4b04-b769-52335414e3c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","timestamp":"2021. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor meglátta, megszerette és megvetette Kalocsa egyik impozáns épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek Magyarországnál. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek...","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c2ad1a-237b-49fc-9925-941f33ae5f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","timestamp":"2021. február. 22. 16:06","title":"Matolcsy szerint Észtországról kellene példát vennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","shortLead":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcea69-f5ca-408c-932e-a0fd8bae746f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","timestamp":"2021. február. 22. 16:46","title":"Nem vizsgálja a jegybank Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA korábbi Mars-járói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt használja.","shortLead":"A NASA korábbi Mars-járói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt...","id":"20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc9f601-6155-4823-9809-4e6899699042","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2021. február. 23. 11:03","title":"Linuxot vitt a Marsra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","shortLead":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","id":"20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d5373d-b9f9-4dd7-b8ad-8bf8d2287267","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","timestamp":"2021. február. 22. 17:15","title":"Formula-versenyautókat vehet a NAV árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]