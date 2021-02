Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint folyik az egyeztetés a módosításról. Ezt egy vitán mondta el, amiben az is kiderült, Brüsszelben Orbán Viktort diktátorozó példamondatokat kellett fordítania.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint folyik az egyeztetés a módosításról. Ezt egy vitán mondta el, amiben az is kiderült...","id":"20210225_Varga_Judit_civiltorveny_vita_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ad693-90d2-4b81-b5bd-f1e88f9a4b85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Varga_Judit_civiltorveny_vita_europai_unio","timestamp":"2021. február. 25. 07:32","title":"Varga Judit: A Parlament elé kerülhet a civiltörvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","shortLead":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","id":"20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9486717-e95a-4aec-a242-370bf743f69d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","timestamp":"2021. február. 26. 07:43","title":"Tejködben előzött az autós Körmendnél, amikor érkezett szemből a kamion - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző duó bejelentette, hogy huszonhárom év után abbahagyják a zenélést, milliók játszották le a dalaikat.","shortLead":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző...","id":"20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe822ee4-eca6-449d-b712-2ae778ebe61d","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","timestamp":"2021. február. 25. 11:29","title":"Hirtelen több millióan kezdtek Daft Punkot hallgatni, miután a duó bejelentette, hogy befejezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","shortLead":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","id":"20210224_kina_valas_hazimunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4a27f-3bc6-4707-b1e0-83c029407855","keywords":null,"link":"/elet/20210224_kina_valas_hazimunka","timestamp":"2021. február. 24. 17:14","title":"A válófélben lévő férj ki kell, hogy fizesse feleségének a házimunkát, mondta ki egy kínai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá, aki már eredetleg is igen tehetős volt.","shortLead":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá...","id":"20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbe059-a193-41bb-b52b-33332bb1b6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","timestamp":"2021. február. 25. 08:03","title":"Miért a gazdagok lesznek gazdagabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is egyetért.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság...","id":"20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75756f5-8708-494c-babf-6d6e6e20b1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","timestamp":"2021. február. 25. 21:35","title":"Varga Judit szerint a közösségi média olyan lett, mint az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]