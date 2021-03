Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.","shortLead":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is...","id":"20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c76b34-483d-48d5-914b-cdbb06059bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","timestamp":"2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki polgármestert is támadják.","shortLead":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki...","id":"20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b5244-a059-4533-ad1a-82f7a43c58f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 02. 20:59","title":"Dühből ebolázott Orbán vakcinás képe alatt egy balmazújvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az évben még egy napon sem jelentettek annyi koronavírusos elhunytat, mint most. 