Gulácsi Péter, a német Bundesligában szereplő RB Leipzig magyar válogatott kapusa Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy kiáll a szivárványcsaládok mellett. „A család az család – ez nem is lehet kérdés!”– írta. Hrutka János volt magyar válogatott labdarúgó szerint a kapus kiállása akkor is becsülendő, ha valaki nem ért vele egyet. Egyébként maga Hrutka is támogatásáról biztosította a gyereket vállaló azonos nemű párokat.

Hogy mit jelentett Gulácsi Péter kiállása a magyar labdarúgás átpolitizált világában, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Mekkora "bűn" Gulácsi Péter kiállása a magyar foci túlpolitizált világában? A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de valószínűtlen, hogy a kommenteken túl bármilyen veszély fenyegetné a sportolót. Mire ki lehet menni meccsre, valószínűleg el is felejtik.

Most pedig megtudhattuk azt is, hogy mit gondol az egészről Marco Rossi szövetségi kapitány, akit sokan kérdeztek a kapus véleményéről. Rossi az mlsz.hu-nak nyilatkozva úgy reagált minderre, hogy a saját véleményét gondosan a sorok közé rejtette:

„Ha valaki, akkor én elég jól tudom, hogy Gulának nagyon sok dologról van saját véleménye, amit el is szokott mondani. Maximálisan tiszteletben tartom, ha valakinek valamiről véleménye van, és azt is, hogy vannak, akik az adott állásponttal egyetértenek, és vannak, akik nem. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a véleményét mindenki tisztelettel, kulturált stílusban nyilvánítsa ki! Legyen szó fociról, társadalmi témákról vagy bármi másról. Nem is szeretnék többet beszélni erről, mert a mi legfontosabb feladatunk most az, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a márciusi vb-selejtezőinkre és az Eb-re. Bízom benne, hogy sok örömet tudunk majd okozni ezeken a meccseken minden magyar embernek, hiszen mindannyian ezért dolgozunk.”

A szövetségi kapitány reagálásával lezártnak tekinti az ügyet – írja az mlsz.hu.

A Család az család elnevezésű kampány decemberben indult el a közösségi médiában, azután, hogy az Országgyűlés Alaptörvényben rögzítette, hogy az anya nő, az apa férfi, és szigorította az örökbefogadás szabályait.

