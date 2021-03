Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott vezetők szabadon engedéséért tüntetőkkel szemben.

","shortLead":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott...","id":"20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fc163-e52f-44c8-9778-9e5a5fa88670","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","timestamp":"2021. március. 04. 08:34","title":"A mianmari tüntetések legvéresebb napja volt a szerdai, 38 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos személyen keresztül. Az ügyészség szerint a vállalkozót átverhették.","shortLead":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos...","id":"20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01586d85-ef26-4bc6-9254-cd5257faa071","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_orizet_vagohid_ugyved_befolyasolas","timestamp":"2021. március. 04. 17:09","title":"Őrizetbe került az olasz milliárdos húsmágnás, és az ügyvédje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","id":"20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591cbd1-98dd-4153-a2a8-de67dd2b2373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","timestamp":"2021. március. 04. 14:33","title":"A fejfájást vizsgálták az SZTE kutatói, címlapra kerültek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139f8a5-7d3d-4a0a-b5b0-c22dae68935d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagyot akarunk dobni a gazdaság teljesítményén? Adjunk mindenkinek szemüveget, akinek szüksége van rá! Jobb lehet a munkahelyi teljesítmény és kevesebb a baleset, egyetlen gyereket sem hátráltatna a tanulásban az, hogy rosszul lát. A szemüveg gazdasági hasznát sokan próbálták meg számszerűsíteni, ezt járjuk körbe a közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében.","shortLead":"Nagyot akarunk dobni a gazdaság teljesítményén? Adjunk mindenkinek szemüveget, akinek szüksége van rá! Jobb lehet...","id":"20210303_egy_masik_kozgazdasag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3139f8a5-7d3d-4a0a-b5b0-c22dae68935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca2d30-b2fa-4e9a-adc4-ce58a2362668","keywords":null,"link":"/360/20210303_egy_masik_kozgazdasag_szemuveg","timestamp":"2021. március. 03. 07:00","title":"Évi több száz milliárd dollárt bukik a világ, mert nincs szemüvege mindenkinek, akinek kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","shortLead":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","id":"20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517d107-d20e-427f-a1af-e32df1a1b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","timestamp":"2021. március. 03. 21:30","title":"Március végén tetőzhet leghamarabb a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","shortLead":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","id":"20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e079b3e1-797f-4744-8546-96a072b40940","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","timestamp":"2021. március. 03. 18:24","title":"Kórházi főigazgatóság: 4 ezer egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]