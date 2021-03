Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül társult a messziről bűzlő, számára haszonnal kecsegtető sztorihoz.","shortLead":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül...","id":"202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878cc91-1785-4367-8fcf-685105046740","keywords":null,"link":"/360/202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","timestamp":"2021. március. 05. 15:00","title":"Kósa annyira akarhatta az „örökös” pénzét, hogy nem vette észre az őrültségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat a Berlinalén. Ez a második magyar Ezüst Medve a fesztiválon, miután Nagy Dénes megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat a Természetes fényért.","shortLead":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb...","id":"20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c1fb9-ebc3-4105-895c-6cfa084acee8","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:45","title":"Díjeső: Fliegauf Bence filmjének színésze is Ezüst Medvét kapott a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","id":"20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24552a60-afc2-4196-9ebe-25459985b6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","timestamp":"2021. március. 04. 16:25","title":"Őrizetbe vették a Hír Tv svédországi tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cipészek, órások, fodrászok, de még a videotékák is segítséget kapnak. Az egyéni vállalkozók is mentesülnek a kata, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól.\r

","shortLead":"A cipészek, órások, fodrászok, de még a videotékák is segítséget kapnak. Az egyéni vállalkozók is mentesülnek a kata...","id":"20210306_A_kormany_kozzetette_kik_kapnak_bertamogatast_a_lezarasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d6262c-4eb4-4ca4-b050-44e20dd86703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_A_kormany_kozzetette_kik_kapnak_bertamogatast_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. március. 06. 08:23","title":"A kormány közzétette, kik kapnak bértámogatást a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7622a426-e06b-4ef5-9fd8-0d1df6c9c9d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A viszonylag fiatalnak számító pozitív pszichológia azt szeretné elérni, hogy a lélektan tudománya ne csak az élet legrosszabb dolgainak a kijavításán fáradozzon. A pszichológia legalább olyan mértékben legyen az erő és az emberi kiválóság tudománya, amilyen mértékben a gyógyításé. ","shortLead":"A viszonylag fiatalnak számító pozitív pszichológia azt szeretné elérni, hogy a lélektan tudománya ne csak az élet...","id":"20210304_Egy_pszichologiai_iranyzat_ami_csupa_jo_dologrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7622a426-e06b-4ef5-9fd8-0d1df6c9c9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daba35e-4bc6-4722-8ce4-6d7f5879670c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210304_Egy_pszichologiai_iranyzat_ami_csupa_jo_dologrol_szol","timestamp":"2021. március. 04. 19:30","title":"Egy pszichológiai irányzat, ami csupa jó dologról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","shortLead":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","id":"20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8354b1-b62d-4526-9bfe-eb2b7986dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","timestamp":"2021. március. 06. 10:53","title":"A CSU elnöke szerint meg kell szüntetni a Fidesz néppárti tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen markáns lehet.","shortLead":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen...","id":"20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448a0101-892a-4adb-aee3-f2e75590a281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","timestamp":"2021. március. 04. 17:43","title":"Az ELTE kutatói szokatlan jelenséget tapasztaltak a mobilozó gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]