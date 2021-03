Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","shortLead":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","id":"20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f461055-7a2e-4aa5-a6a7-b21065944f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","timestamp":"2021. március. 05. 18:15","title":"A kormány rossz döntéseinek sorozata kellett ahhoz, hogy Csehország az EU legjobban fertőzött országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0026a61-b068-4be6-94ad-438909615168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szerint az új telefonjának az sem árt meg, ha vízben áll egy fél órán át.","shortLead":"A Samsung szerint az új telefonjának az sem árt meg, ha vízben áll egy fél órán át.","id":"20210305_samsung_galaxy_xcover_5_telefon_strapatelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0026a61-b068-4be6-94ad-438909615168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2fd690-aad6-4963-86e8-439d16a2e596","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_samsung_galaxy_xcover_5_telefon_strapatelefon","timestamp":"2021. március. 05. 09:37","title":"Nem lesz baja, ha leejti az új Samsung telefont – itt a Galaxy XCover 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután kiderült, hogy jelenlegi formájában megszűnik a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), a Miskolci Nemzeti Színház felajánlotta, náluk előadhatnák a beválogatott 14 előadást.","shortLead":"Miután kiderült, hogy jelenlegi formájában megszűnik a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), a Miskolci Nemzeti...","id":"20210305_Miskolcon_potolnak_be_a_tavaly_elmaradt_iden_megszuno_POSZTot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2229ae1-f91b-4e97-a034-08fe963132af","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Miskolcon_potolnak_be_a_tavaly_elmaradt_iden_megszuno_POSZTot","timestamp":"2021. március. 05. 15:05","title":"Miskolcon pótolnák be a tavaly elmaradt, idén megszűnő POSZT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706f0230-4c74-4ba6-80cf-63a08d9e24d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai Marshall Alap német érdekeltségénél dolgozó kutató, Hegedűs Dániel szerint egyelőre nem sokat számít a Fidesz kilépés a Néppártból, de egy hosszú végjáték kezdődhet a lépéssel. ","shortLead":"Az amerikai Marshall Alap német érdekeltségénél dolgozó kutató, Hegedűs Dániel szerint egyelőre nem sokat számít...","id":"20210306_EUobserverelemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=706f0230-4c74-4ba6-80cf-63a08d9e24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6cc5ef-2cf2-4f1b-b148-dbed175b8487","keywords":null,"link":"/360/20210306_EUobserverelemzes","timestamp":"2021. március. 06. 08:30","title":"EUobserver-elemzés: Új szelek kezdenek fújni Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 30 napos bérletek árát is visszafizetik felerészben, vagy teljes egészében.","shortLead":"A 30 napos bérletek árát is visszafizetik felerészben, vagy teljes egészében.","id":"20210305_marciusi_helykozi_berlet_visszavaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260270cb-eff3-4492-be48-f2fcff782528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_marciusi_helykozi_berlet_visszavaltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:41","title":"Kezelési költség nélkül visszaváltják a márciusi helyközi bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","shortLead":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","id":"20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70253a9a-1c6f-4740-aa56-af7b357cf75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2021. március. 04. 19:12","title":"120 Hz-es kijelző és 108 megapixeles kamera van a Redmi 85 ezres telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak tájékoztatást.","shortLead":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak...","id":"20210305_Operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366bb5ef-d743-48a3-8e23-91061d714b07","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 05. 11:53","title":"Operatív törzs: Elmarad a hétvégi tömeges oltás az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]