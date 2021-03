Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz éve dolgozik Vidnyánszky Attilával. A pályázatról pedig főnöke is szavazott.","shortLead":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz...","id":"20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b4ec56-dcf4-491e-97d1-5fff83c061d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","timestamp":"2021. március. 06. 10:29","title":"Vidnyánszky is tagja volt a bizottságnak, amely Vidnyánszky színészét javasolta igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","shortLead":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","id":"20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eed7e79-6148-4fd2-891b-2b1d49ea61c7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","timestamp":"2021. március. 06. 17:35","title":"\"Az éttermek csak azért nyithatnak ki, hogy kereszthuzatot csináljanak\" - Kovács András Péter videóban magyarázza a kormány intézkedéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","shortLead":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","id":"20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458aea48-92e6-4120-88f7-db15aa08b8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","timestamp":"2021. március. 06. 14:49","title":"Katalizátortolvajokat fogtak el a szekszárdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak tájékoztatást.","shortLead":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak...","id":"20210305_Operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366bb5ef-d743-48a3-8e23-91061d714b07","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 05. 11:53","title":"Operatív törzs: Elmarad a hétvégi tömeges oltás az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","shortLead":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","id":"20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf4545-da64-4278-ab32-8e16207b800d","keywords":null,"link":"/elet/20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","timestamp":"2021. március. 05. 21:55","title":"Három év után ismét corgik rohangálnak a brit királyi palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia technológiája, a Cisco WebEx. Ehhez érkezett most valós idejű fordító szolgáltatás, igen sok nyelvre.","shortLead":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia...","id":"20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4042da-7c71-4cac-acc9-f4bbad68fb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","timestamp":"2021. március. 06. 11:03","title":"Több mint 100 nyelvre érkezik ingyenes, valós idejű fordítás a Cisco WebExen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány az önkormányzatok kérésére változtatta meg korábbi álláspontját. ","shortLead":"A kormány az önkormányzatok kérésére változtatta meg korábbi álláspontját. ","id":"20210306_Megis_lesz_gyermekfelugyelet_hetfotol_az_ovodakban_es_az_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749c428-d5ac-4527-a062-9dc407286388","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Megis_lesz_gyermekfelugyelet_hetfotol_az_ovodakban_es_az_iskolakban","timestamp":"2021. március. 06. 15:19","title":"Mégis lesz gyermekfelügyelet hétfőtől az óvodákban és az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz éve nézzük, hogyan lopnak és csalnak. Hazudik a tévéjük és a sajtójuk a világról, hazudik az ügyészségük a bűncselekményekről, hazudnak a kutatóintézeteik, a kuratóriumaik és a hatóságaik. Ki bízna hát a bankjukban? Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Tíz éve nézzük, hogyan lopnak és csalnak. Hazudik a tévéjük és a sajtójuk a világról, hazudik az ügyészségük...","id":"202109_a_budapest_bank_fosztogatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd69496d-ebcf-4b0a-acf5-b3e18a69cc52","keywords":null,"link":"/360/202109_a_budapest_bank_fosztogatoi","timestamp":"2021. március. 05. 11:00","title":"Tóta W.: A Budapest Bank fosztogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]