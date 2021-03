Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és ízületi fájdalmakat, illetve nagyon sokan köhögnek tőle.","shortLead":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és...","id":"20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc69b53-4b4a-4049-b907-91e9452566a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","timestamp":"2021. március. 06. 14:19","title":"Szlávik János szerint egyértelműen a brit variáns áll a meredeken emelkedő fertőzöttszám mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","shortLead":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","id":"20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24afd34-15ef-417d-8443-5fab6d6a42ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","timestamp":"2021. március. 06. 09:22","title":"\"Meg kell szurkálnia valakit\" - az interneten fenyegetőzött egy jogosítványát visszakövetelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25477d45-a283-4521-87cc-13b7de5eada0","keywords":null,"link":"/360/202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","timestamp":"2021. március. 06. 08:15","title":"BKK-vezér: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormányzati döntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és egy Porsche 911 GT1 a kebabos előtt. ","shortLead":"Egy Mercedes-Benz CLK GTR AMG a rendőrség előtt tilosban parkolva, egy Lancia 037 a szupermarket bejáratánál és...","id":"20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb9959b-c75b-411f-ba7f-394ba66907d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867105a-a2d0-4e24-943c-a84f3b30a654","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_pofatlanul_parkolo_szuperautok_leptek_el_egy_svajci_kisvarost","timestamp":"2021. március. 07. 06:41","title":"Pofátlanul parkoló szuperautók leptek el egy svájci kisvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította.\r

","shortLead":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok...","id":"20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e95a8-7c5e-4bcb-9d17-196f2e0ec28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Meghalt_Balazs_Bela_a_magyarorszagi_es_nemzetkozi_csillagaszat_meghatarozo_alakja","timestamp":"2021. március. 06. 15:47","title":"Meghalt Balázs Béla, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek a belügyminiszter korábbi munka- és üzlettársainak a tulajdonában vannak. Igaz, hatalmas állami bizniszek is a látóhatáron vannak.","shortLead":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek...","id":"20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ee6697-5a30-46ab-b274-412f2f53af34","keywords":null,"link":"/360/20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","timestamp":"2021. március. 05. 13:00","title":"Pintér Sándor üzlettársai megint bevásároltak a biztonsági piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa529b0-ae69-4bf9-8790-5566b04ce975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benned a létra címmel jelent meg könyv a Jordán Tamás létrehozta Weöres Sándor Színház első tizenhárom évéről.","shortLead":"Benned a létra címmel jelent meg könyv a Jordán Tamás létrehozta Weöres Sándor Színház első tizenhárom évéről.","id":"202109_konyv__aszinhazcsinalo_benned_aletra_aweores_sandor_szinhaz_elso_tizenharom_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa529b0-ae69-4bf9-8790-5566b04ce975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cec5ab-513a-4871-b435-f897f0210d04","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__aszinhazcsinalo_benned_aletra_aweores_sandor_szinhaz_elso_tizenharom_eve","timestamp":"2021. március. 05. 12:00","title":"Így lett a semmiből kulturális fórum a színház Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554d246f-22fe-4085-966a-9d60ceaaf31b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung telefonjain futó One UI felület frissítéssel a gyártó legújabb, Galaxy S21-szériájának különleges funkciói válnak elérhetővé több korábbi modellen.","shortLead":"A Samsung telefonjain futó One UI felület frissítéssel a gyártó legújabb, Galaxy S21-szériájának különleges funkciói...","id":"20210306_samsung_one_ui_31_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554d246f-22fe-4085-966a-9d60ceaaf31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15e079-8c89-495a-ac30-b52d62094eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_samsung_one_ui_31_funkciok","timestamp":"2021. március. 06. 12:03","title":"Ha Samsungja van, frissítse a telefonja szoftverét, új funkciókat kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]