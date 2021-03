Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt szállítani.","shortLead":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt...","id":"20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e257df34-ce34-426a-8f37-c8fcbdce1a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A hétvégéken továbbra is ingyen szállítja a BKK a bicikliket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano tervezte San Giorgio-hidat - amelyet már tavaly augusztusban átadtak - most belülről is megmutatták az újságíróknak. ","shortLead":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano...","id":"20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089cdd0-6479-4792-b916-7d24f83d9b47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","timestamp":"2021. március. 06. 07:55","title":"Így néz ki belülről a leomlott genovai híd utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja a koronavírusról vagy a járványra adandó válaszlépésről. Mivel a vírus és főleg a mutációi még a tudomány számára is sok szempontból ismeretlenek, ezért politikailag kockázatos ilyenkor azokkal a kommunikációs panelekkel előállni, amelyek egy képzeletbeli ellenfélnél gond nélkül működnek.","shortLead":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja...","id":"20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5b68f-86bf-4258-85fd-1cd93d162ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","timestamp":"2021. március. 06. 07:00","title":"Orbán Viktor találkozásai a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa963ff-3524-402a-b7c6-20b99a963a53","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. március. 06. 20:26","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"Cs.H.","category":"elet","description":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","shortLead":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","id":"20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0335b-0232-48a1-8af9-2494e48fec67","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","timestamp":"2021. március. 05. 12:43","title":"„Ha a kerékpárszervizek bezárnának, abból botrány lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","id":"20210305_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b758df6-a3ad-48ea-923c-3b99e101869c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 20:23","title":"Szlávik: Ez a vírus már nem az a vírus, ami tavaly megjelent Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","shortLead":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","id":"20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5ccc3-7cc1-4095-af38-5d32214a5cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","timestamp":"2021. március. 06. 14:30","title":"Késsel fenyegetett meg egy férfit egy teherautósofőr a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]