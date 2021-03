Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","shortLead":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","id":"20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8658e077-5eaf-4076-aa38-80848678e057","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","timestamp":"2021. március. 07. 21:03","title":"Lakástűzben két ember meghalt Debrecen józsai városrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit a munkahelyén. ","shortLead":"Egy öt országban elvégzett felmérés szerint a nőknek körülbelül az egyharmada próbálja eltitkolni a menopauza tüneteit...","id":"20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940bf15-e878-416c-b527-b242631c8d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77468fe2-437f-433d-ac58-e654042e21b4","keywords":null,"link":"/elet/20210308_A_menopauza_valtozokor_nok_munkahelyek_noi_munkavallalok","timestamp":"2021. március. 08. 11:37","title":"A menopauzát nem érdekli, hogy éppen dolgozunk – a változókort tiszteletben tartó munkahelyekre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti nyomozók vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen, aki először Írországban kötött házasságot, majd egy másik férfinek is igent mondott Magyarországon.","shortLead":"A kecskeméti nyomozók vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen, aki először Írországban kötött házasságot, majd...","id":"20210307_Eloszor_Irorszagban_majd_Magyarorszagon_hazasodott_egy_magyar_no_most_a_rendorseg_nyomoz_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ac0c81-782b-46f1-99a1-75a25d41563a","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Eloszor_Irorszagban_majd_Magyarorszagon_hazasodott_egy_magyar_no_most_a_rendorseg_nyomoz_ellene","timestamp":"2021. március. 07. 10:49","title":"Először Írországban, majd Magyarországon házasodott egy magyar nő, most a rendőrség nyomoz ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot a harmadik hullámtól.","shortLead":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot...","id":"20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e24eb-4fc3-47cb-8190-7b1746595fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","timestamp":"2021. március. 08. 09:57","title":"Gyomrost adott a lakáspiacnak a korlátozások bejelentése, de csak két napig fájt az ütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","shortLead":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","id":"20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49e80df-00c0-41ec-b3d7-6518b76e39b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 15:17","title":"Bukarest is zár, Temesváron állandó kijárási korlátozás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","shortLead":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","id":"20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025cb757-6556-4339-9af6-fa7efbaedf0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","timestamp":"2021. március. 07. 11:05","title":"Az elektromos autóknak is betett a texasi fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó sem lehet.","shortLead":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó...","id":"20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96938d3e-6fb4-47bd-b223-3dcf7f0c7de8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","timestamp":"2021. március. 09. 06:15","title":"A kormány azt ajánlotta Szentendrének, vegyen fel hitelt a város pénzügyi gondjainak megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]