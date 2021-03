Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","shortLead":"Kupé formaterv, bivalyerős gázolajos motor és alacsony fogyasztás. Ezt tudja a bajor gyártó újdonsága. ","id":"20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dea207-821d-4b3b-8f15-d908a37a2191","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_magyarorszagon_a_340_loeros_dizel_bmw_4es_sportkupe","timestamp":"2021. március. 12. 09:41","title":"Magyarországon a 340 lóerős dízel BMW 4-es sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg nem nevezett lapnak.","shortLead":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg...","id":"20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474eeb6d-c4b1-4c99-9ce9-d0271ea4c91e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","timestamp":"2021. március. 12. 08:33","title":"Beperelte a MacBook Pro egyik tervezőjét az Apple, mert adatokat lopott ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","shortLead":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","id":"20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70758b-0dbc-4e51-becc-29c861937811","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 11. 16:30","title":"Lemondott Szlovákia egészségügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","shortLead":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","id":"20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f7e5c-22aa-48cb-b63e-383d0635c9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","timestamp":"2021. március. 12. 14:51","title":"Naponta több ezer gyerek szülei kérnek ügyeletet az iskolaszünet első hetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak biztosítani akarja az oltás lehetőségét.\r

","shortLead":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak...","id":"20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81268f53-15b2-424b-bc35-499f479bfd88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 12. 05:18","title":"Joe Biden aláírta az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon. A cég egyik tulajdonosa jár ide vadászni is.","shortLead":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon...","id":"202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e21e-5a0b-4a50-b765-3f08ef9c74b5","keywords":null,"link":"/360/202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","timestamp":"2021. március. 13. 08:30","title":"Zala megye van Semjén Zsolt vadászismerősének célgömbjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caac75f-a482-4e5a-9998-e032d6d9de59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes divatterepjárónak sem teljesítmény, sem nyomaték terén nincs igazán szégyenkezni valója.","shortLead":"A méretes divatterepjárónak sem teljesítmény, sem nyomaték terén nincs igazán szégyenkezni valója.","id":"20210312_igy_hasit_az_autopalyan_a_v12es_dizelmotoros_audi_q7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2caac75f-a482-4e5a-9998-e032d6d9de59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26925877-85b0-4e24-bdc6-8a32605b87b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_igy_hasit_az_autopalyan_a_v12es_dizelmotoros_audi_q7","timestamp":"2021. március. 12. 06:41","title":"Így hasít az autópályán a V12-es biturbó dízelmotoros Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]