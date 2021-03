Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei szerint nem adta fel a reményt, hogy ő lehet az USA elnöknője, és ambícióját odaadóan segíti a férje, Jared Kushner.","shortLead":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei...","id":"20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c07ccf-53de-47ea-a132-7f86b3e228a8","keywords":null,"link":"/360/20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","timestamp":"2021. március. 14. 13:30","title":"Ivanka Trump floridai luxus száműzetésbe vonult, hogy kitalálja, akar-e elnökjelölt lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről; az eddiginél szigorúbb, de így is sokat megengedő lezárások kezdődtek, amelyeknél sokan keresték a kiskapukat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről...","id":"20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715c2d14-b70b-471a-b03c-89da07c13f0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","timestamp":"2021. március. 14. 07:00","title":"És akkor úgy bezárt az ország, hogy elindult a bolti roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz világban, amely tulajdonképpen olyan, mint a régi.","shortLead":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz...","id":"202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9560-5d25-4ebc-a47d-372f87adfd6b","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","timestamp":"2021. március. 13. 11:10","title":"Egy új orosz regény, amely még a novicsoknál is jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten sem. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten sem. ","id":"20210314_Hatos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83c34f-823a-41a3-975a-cfff7068e8da","keywords":null,"link":"/elet/20210314_Hatos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 14. 16:50","title":"Tovább halmozódik a hatos lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","shortLead":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc619db5-1c7f-43c9-a446-eae5f9a02232","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","timestamp":"2021. március. 13. 08:55","title":"Koronavírus: majdnem ezren vannak már lélegeztetőgépen, 9444 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df6ec5a-b781-4818-b5ce-1ab622704a19","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. március. 14. 06:55","title":"Többször megszúrta betegtársát egy férfi egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","shortLead":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","id":"20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23e546-3964-4cf8-9551-f0eed31581d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","timestamp":"2021. március. 14. 16:38","title":"Európai biztos: Nyárra már működnie kell az immunitást igazoló zöld útlevélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]