[{"available":true,"c_guid":"17d9feba-9419-41a0-8aab-98eaeb76a128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk és egy momentumos politikus is arról közölt képeket, hogy nagy az oltásra várók tömege. UPDATE: Szombat délelőtt a kórház is reagált.","shortLead":"A Blikk és egy momentumos politikus is arról közölt képeket, hogy nagy az oltásra várók tömege. UPDATE: Szombat...","id":"20210313_koronavirus_oltas_delpesti_centrumkorhaz_zsufoltsag_tomeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9feba-9419-41a0-8aab-98eaeb76a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931378cc-aefd-432f-abe6-100896d4030e","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_oltas_delpesti_centrumkorhaz_zsufoltsag_tomeg","timestamp":"2021. március. 13. 15:11","title":"Zsúfolt tömegben várják az oltást az emberek a Jahn Ferenc Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","shortLead":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","id":"20210314_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b112d24-8e9c-4e9b-92ac-80eac903613f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2021. március. 14. 11:49","title":"A konkurensekkel összeállva készítene még több vakcinát a BioNTech","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon. A cég egyik tulajdonosa jár ide vadászni is.","shortLead":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon...","id":"202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e21e-5a0b-4a50-b765-3f08ef9c74b5","keywords":null,"link":"/360/202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","timestamp":"2021. március. 13. 08:30","title":"Zala megye van Semjén Zsolt vadászismerősének célgömbjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most az a szolgáltatás dobta meg, amely elvileg megmondja, mikor kerülünk sorra az „oltakozásban”.","shortLead":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most...","id":"202110_mindenki_szamithat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa9c71-9517-4c56-9b4c-ada2d2224f5a","keywords":null,"link":"/360/202110_mindenki_szamithat","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Tényleg óriásit megy a matek: a netezők rávetették magukat az oltáskalkulátorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ezúttal nem pénteken, hanem a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában adott interjút.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal nem pénteken, hanem a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában adott interjút.","id":"20210314_orban_viktor_interju_kossuth_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21b9188-16ce-42fd-a689-4d7760fe763b","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_orban_viktor_interju_kossuth_radio","timestamp":"2021. március. 14. 08:09","title":"Orbán: A következő lesz a járvány legnehezebb hete, de nem lesz szükség arra, hogy külföldről kérjünk segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"","category":"itthon","description":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre a koronavírus harmadik hullámában a kórház belgyógyászatát vezető Szabó László szerint.","shortLead":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre...","id":"20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69bc0b8-7274-4ef5-9bc3-716e73acd14d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","timestamp":"2021. március. 13. 09:36","title":"Csecsemőket is fertőz a Covid, egyre több gyerek kerül miatta a Heim Pál kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Seven River Journey néven induló hajóskaland összesen tizennégy országot és hét folyót érint.","shortLead":"A Seven River Journey néven induló hajóskaland összesen tizennégy országot és hét folyót érint.","id":"20210314_hajout_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f12b0d-07d6-44e3-92cc-4b7fa14f7de8","keywords":null,"link":"/elet/20210314_hajout_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 14. 12:50","title":"Jön minden idők leghosszabb folyami hajóútja, Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]