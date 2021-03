Nagyinterjút adott Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész a 24.hu-nak, amelyben többek között arról beszélt, hogyan nem lett belőle pap, és arról is, hogy a hitével kapcsolatban milyen hullámvölgyei voltak eddigi élete során. A színész több „lelki fordulatról” is beszélt, egész pontosan háromról. Hogy miért adódott újabb meg újabb fordulat?

Mert gyarlók vagyunk. Állandóan visszacsúsztam, bűnösen éltem. Ital, kábítószer, satöbbi. Azt gondoltam, például, ha drogost játszom, a való életben is ki kell próbálnom, de ez marhaság, hiszen akkor ölni is kéne, amikor gyilkost alakítok.

Az interjúban szóba került az abortusz is, arra a felvetésre, hogy az abortuszt elfogadók nem azt akarják, hogy ne szülessenek gyerekek, hanem azt, hogy ne az állam, hanem a nő dönthesse el, akar-e szülni, Eperjes úgy reagált: „természetesen a nő dönt, de nem mindegy, hogy az áldás vagy a terhesség mellett teszik le a voksukat a meghívottak. És az sem árt, ha a férfi apajelölt a nő párjaként is véleményt formálhat. Egyeske és ketteske csak a matematikában hoz létre hármaskát. (…) Az életet Isten adja, ember nem veheti el, vagyis abortuszt semmi nem indokolhat. Persze egészen kivételes, különleges esetben kánonjogi lehetőséget kínál rá az egyház.”

Eperjest megkérdezték arról is, hisz-e Orbán Viktorban és az Orbán-rendszerben. Úgy véli, „Viktor embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg. Míg így küzd, kötelességem teljes erőmmel támogatni. Meg Kövér Lacit is, Áder Janit is, és minden tisztességes küzdőt, aki zarándokol és nem ténfereg. Mindennap imádkozom, hogy legyen erejük a történelmi tetthez. Ehhez fogható hatalmas külső és belső ellenséggel korábban talán csak a nagy magyarjaink küzdöttek: Széchenyi, Rákóczi, Szent László, Szent István.”

A 24.hu újságírója hosszú kérdésben fejtegeti, hogy „mára a tíz- és százmilliárdos magánvagyonokon túl nemzetstratégiai ágazatok jelentős szeletei kerültek a köztől független fideszes irányítás alá az említett oktatástól a földgázhálózaton, a kaszinókon és a vasútépítésen meg a profi labdarúgáson át a bankszektorig", majd felsorolja, hogy néhány fideszes politikus luxusmagángépen repked, jachton nyaral és prostituáltakkal csoportszexel. Eperjes szerint mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. „Fáj, amikor hazugságot, ferdeséget, mértéktelenséget tapasztalok, de tudni, hogy az ilyennek előbb-utóbb hatalmas pofon a jussa. Mindnyájan testvérek vagyunk, imádkoznunk kell egymásért, a hibázókért is, a jobboldalért épp úgy, mint a baloldalért.”

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: