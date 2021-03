Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá a tortúratesztjének.","shortLead":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá...","id":"20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474aef1-7392-4fbe-8d54-9efa231cda16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","timestamp":"2021. március. 17. 19:03","title":"Videó: az első feszítéstől széttört az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024","c_author":"Salamon Eszter","category":"360","description":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy, hogy eltávolodott azoktól, akiket elvileg képvisel. Aki pedig kezelné a helyzetet a többségi akarat szerint, a bevándorlás témájában elfogadhatatlan.","shortLead":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy...","id":"20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903b099-cf7f-4f4f-b630-cfc7d922e28a","keywords":null,"link":"/360/20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","timestamp":"2021. március. 16. 18:00","title":"Salamon Eszter: A képviseleti demokrácia válsága – Hollandia választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a nyári gumiabroncsra váltás ideje. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új autógumik kiválasztásában.","shortLead":"Közeledik a nyári gumiabroncsra váltás ideje. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új...","id":"20210317_ADAC_nyargumiteszt_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24af397a-b272-4af5-a654-866a64a99634","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_ADAC_nyargumiteszt_2021","timestamp":"2021. március. 17. 13:06","title":"Itt az ADAC 2021-es nagy nyárigumitesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel nélkül. Ráadásul nekik még bértámogatás sem jár, mert egyéni vállalkozók. Megkérdeztük a kormányt, miért bünteti az egyéni vállalkozókat az alkalmazottakkal szemben, noha már egy éve is szó volt arról, hogy a bértámogatást a katás vállalkozókra is kiterjesztik.","shortLead":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel...","id":"20210317_szepsegipar_lezaras_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1852ce26-6917-41e9-84aa-1745d76ee1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_szepsegipar_lezaras_covid","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"\"Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én dögöljek éhen?\" – kilátástalan a szépségipari dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs szerint a baloldali polgármesterek “botránypolitizálnak”, zavart keltenek.","shortLead":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs...","id":"20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e150cf-a7f5-4d29-94fa-c42f2cef3951","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 17. 12:49","title":"Operatív törzs: A járvány egész Európában új lendületet vett, \"csúcsokat döntögetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA volt elnöke kapta az Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek.","shortLead":"Az MTA volt elnöke kapta az Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek.","id":"20210317_Lovasz_Laszlo_kapta_a_matematika_legrangosabb_nemzetkozi_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366f5fe9-7fa2-4257-97d2-f66681ead1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_Lovasz_Laszlo_kapta_a_matematika_legrangosabb_nemzetkozi_dijat","timestamp":"2021. március. 17. 12:27","title":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488750a-aa8c-48e0-9930-4d892798db80","keywords":null,"link":"/sport/20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","timestamp":"2021. március. 17. 23:23","title":"A címvédő és a Chelsea is a nyolc közé masírozott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]