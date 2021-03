Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ legnagyobb gyártója magyar Audi.","shortLead":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ...","id":"20210318_Audi_eves_jelentes_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21533-abdb-49bc-8a54-f54f75f5f8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Audi_eves_jelentes_2020","timestamp":"2021. március. 18. 15:46","title":"Közel 400 milliárd forinttal csökkent a magyar Audi-gyár bevétele tavaly, de adózott eredménye 53 milliárddal nőtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal 60 páciens beoltásának a megszervezését kérte rövid határidővel egy háziorvostól.","shortLead":"A kormányhivatal 60 páciens beoltásának a megszervezését kérte rövid határidővel egy háziorvostól.","id":"20210318_haziorvos_oltas_szervezes_praxis_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a850ab6-431e-4280-aa61-d5f7c59407ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_haziorvos_oltas_szervezes_praxis_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 11:57","title":"Kiadta a kormányhivatal a háziorvosnak, hogy oltson be 60 embert, csak az nem derült ki, hol és mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1546f66c-b0b3-4cdd-9e34-32dd15839f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","timestamp":"2021. március. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vakcina mutyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint van olyan magyar, aki két igazolványt is kapott.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint van olyan magyar, aki két igazolványt is kapott.","id":"20210318_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cedd778-8d18-451b-9db9-863a55e935f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 18. 05:28","title":"Egy koronavírus miatt elhunyt férfinak is kipostázták a védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","shortLead":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","id":"20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f4d714-f557-4220-ab80-9a58d666a818","keywords":null,"link":"/elet/20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","timestamp":"2021. március. 18. 06:55","title":"Koronavírus elleni antitestekkel született egy csecsemő pár héttel azután, hogy anyját beoltották a Moderna vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7cb93d-715a-4276-b875-3cd1be2afa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredetileg meghatározott összeghez képest már közel 9 milliárd forinttal magasabb a beruházás összege.","shortLead":"Az eredetileg meghatározott összeghez képest már közel 9 milliárd forinttal magasabb a beruházás összege.","id":"20210316_Varosliget_dragult_Neprajzi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7cb93d-715a-4276-b875-3cd1be2afa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1683274-b703-4c3c-9c04-91c6739c7a72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Varosliget_dragult_Neprajzi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 16. 17:56","title":"Megint milliárdokkal drágult az új Néprajzi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","shortLead":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","id":"20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e0f6f0-d2aa-4e94-b9a1-247e2c304b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","timestamp":"2021. március. 17. 15:17","title":"Feljelentést tett négy fővárosi frakció vezetője a 3-as metró kocsijai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]