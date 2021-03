Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","shortLead":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","id":"20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce35b65-d6a4-420e-89c9-4610fe54354a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 13:50","title":"Már több a koronavírusos beteg a győri kórházban, mint ahányat el tudnak látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált képekkel – egytől egyig az őrületbe kergette. ","shortLead":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált...","id":"20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1814f1a-f415-44d1-9c25-7b010bae3281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","timestamp":"2021. március. 19. 11:03","title":"Meztelen deepfake-képekkel terrorizálta lánya riválisait egy mindenre elszánt anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","shortLead":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","id":"20210318_perseverance_mars_jaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2091ef0-74d5-4875-8a75-9d3ea4c0dfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_perseverance_mars_jaro","timestamp":"2021. március. 18. 05:51","title":"Felvette a Perseverance, ahogy izeg-mozog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből viszont van 5G-képes változat is.","shortLead":"Ezúttal középkategóriás mobilt keresők lehetőségeit bővítette a Samsung. A Galaxy A72 a nagyobb, a Galaxy A52-ből...","id":"20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7330d9a-1f0f-4f7b-9ddd-6014e9a0ac92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2b541-d679-43e8-bf33-a60e63e3e9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_samsung_galaxy_a52_samsung_galaxy_a72_specifikacio_ar_forint","timestamp":"2021. március. 17. 15:57","title":"Kamerával villantanak: itt a Samsung két új mobilja, a Galaxy A52 és a Galaxy A72","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel nélkül. Ráadásul nekik még bértámogatás sem jár, mert egyéni vállalkozók. Megkérdeztük a kormányt, miért bünteti az egyéni vállalkozókat az alkalmazottakkal szemben, noha már egy éve is szó volt arról, hogy a bértámogatást a katás vállalkozókra is kiterjesztik.","shortLead":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel...","id":"20210317_szepsegipar_lezaras_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1852ce26-6917-41e9-84aa-1745d76ee1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_szepsegipar_lezaras_covid","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"\"Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én dögöljek éhen?\" – kilátástalan a szépségipari dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések, összesen csak 54 ezer vendég fordult meg a szálláshelyeken, amelyek bevétele így 31 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések...","id":"20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a57c01-4a6b-4c64-abb4-6b31f56769eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","timestamp":"2021. március. 18. 09:07","title":"A hazai szálláshelyek alsó hangon 31 milliárd forintot buktak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyanú szerint egy drágább mobiltelefonért cserébe intézett el egy ügyet az ismerősének az adóhatóság egyik vezetője.","shortLead":"A gyanú szerint egy drágább mobiltelefonért cserébe intézett el egy ügyet az ismerősének az adóhatóság egyik vezetője.","id":"20210318_nav_felsovezeto_orizet_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8b1b-a91b-4ed4-839e-d3008ac962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_felsovezeto_orizet_korrupcio","timestamp":"2021. március. 18. 13:08","title":"Egy drágább mobillal fizethették le a NAV egyik felsővezetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék által kezdeményezett ülésre a Fidesz–KDNP képviselői nem mentek el.","shortLead":"Az ellenzék által kezdeményezett ülésre a Fidesz–KDNP képviselői nem mentek el.","id":"20210317_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225be449-f1ec-465b-b71c-238f8199ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 19:30","title":"Határozatképtelen lett a rendkívüli parlamenti ülés, így fél óra alatt véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]