Hózápor, zivatar is előfordulhat ma

[{"available":true,"c_guid":"89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi pedig például átlátható oltási programot a Magyarságkutató Intézetnek frissen adott 1,2 milliárd forint helyett.","shortLead":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi...","id":"20210318_kormany_brusszel_varakozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb3cad-60a7-412b-ba9d-35c4b65fb3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormany_brusszel_varakozasok","timestamp":"2021. március. 18. 17:25","title":"A kormány nem azt kapja, amit vár, de mi sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek...","id":"20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ccf031-7dcd-46bd-afe4-b022d85ae327","keywords":null,"link":"/360/20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","timestamp":"2021. március. 18. 07:54","title":"Radar360: Biden szerint Putyin gyilkos, az ügyészség szerint Berki bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő.","shortLead":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki...","id":"20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7224dc3-7fa3-4dc6-96c5-97ec68746fda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","timestamp":"2021. március. 18. 20:32","title":"99 eurócent osztalékot fizetne 2020 után a Graphisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","shortLead":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","id":"20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8b627-53f5-4231-bc95-dd77e76822e7","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 17. 09:28","title":"Donald Trump hosszú hallgatás után megszólalt a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza, a belső égésű motorokat csak akkor adja fel, ha arra már nem lesz igény a piacon – közölték a cég vezetői éves sajtókonferenciájukon. A rendezvényen bemutatták az autógyár első, teljesen elektromos hajtású sportkocsiját, az i4-et.","shortLead":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza...","id":"20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a68c7-4f48-4695-b12a-67bf2513fb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","timestamp":"2021. március. 17. 16:43","title":"A BMW is az elektromosság felé fordul, de óvatos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","shortLead":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","id":"20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366541-f62a-4d93-9142-7bfd13b92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","timestamp":"2021. március. 17. 08:28","title":"Gépek tartják életben azt a tanárnőt, akit sebészeti ollóval támadott meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae77a0-e0da-4619-ab94-99bade36b439","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona magyar kosarasát egy éjszakára tartották bent, másnap viszont már edzeni is tudott.","shortLead":"A Barcelona magyar kosarasát egy éjszakára tartották bent, másnap viszont már edzeni is tudott.","id":"20210318_hanga_adam_korhazban_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae77a0-e0da-4619-ab94-99bade36b439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58bdb6-5ec5-4dc0-9f35-8cbdb6e6c7cc","keywords":null,"link":"/sport/20210318_hanga_adam_korhazban_volt","timestamp":"2021. március. 18. 16:25","title":"Kórházban volt Hanga Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]