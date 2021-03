Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere is ünnepi beszédet mondott március 15-én, amit a YouTube-ra is feltöltöttek. A felvételen azonban az 1948-49-es szabadságharc témájától elrugaszkodott szövegek is elhangzanak. Heinczinger szerint ugyanis ma is szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak, és családnak állítják be a legfurcsább dolgokat.

Fel sem lehet sorolni, hányféle nemet találtak már ki, pedig olyanból csak kettő van: a férfi meg a nő”

– mondja még a polgármester a felvételen, amit a Telex olvasója szúrt ki.

Heinczinger értelmezésében március 15-e azt üzeni, hogy foglalkozzunk többet a gyerekeinkkel, meséljünk nekik a történelmünkről, nézzünk velük régi filmeket. Ugyanakkor vigyázni kell, mert nem lehet akármilyen az a film: a polgármester szerint csak olyat lehet

amiben még nem afrikaiak az európai királyok, és nem választanak minduntalan saját nemükből párt maguknak a főhősök sem”.

A városvezető azt is megemlíti, hogy sorsdöntő időket élünk, mert napjainkban dől el az is, hogy „a jövőben városaink harangjait vagy idegen vallások papjainak énekét fogjuk hallgatni”.

A beszéd egyik részén pedig szóba kerül, hogy most is vannak olyanok, akik idegenek érdekeket szolgálnak ki, és a polgármester szerint nekik ma parlamenti pártjaik is vannak.

Heinczinger Balázst hivatalosan független jelöltként választották meg 2019-ben.