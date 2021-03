Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is profitálhatott. Most egy újabb ilyen technológia válhat a mindennapok részévé. ","shortLead":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is...","id":"20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40369f54-349d-4788-b948-0b003d32a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","timestamp":"2021. március. 22. 11:34","title":"Bicikliken köszönhet vissza a NASA elpusztíthatatlan kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8bea92-51d3-47ca-b63e-ea87ebe70659","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nem csak gyerekkönyvek kiadásával foglalkozó cég a növekvő forgalom miatt végez profiltisztítást.","shortLead":"A nem csak gyerekkönyvek kiadásával foglalkozó cég a növekvő forgalom miatt végez profiltisztítást.","id":"202111_pagony_kiado_bementek_aszazholdasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8bea92-51d3-47ca-b63e-ea87ebe70659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c9454-4ed4-4ac8-9248-fabb50b7e635","keywords":null,"link":"/360/202111_pagony_kiado_bementek_aszazholdasba","timestamp":"2021. március. 23. 12:15","title":"Jól megy a Pagony Kiadónak, modellváltással igyekszik tartani a lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","shortLead":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","id":"20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2994b28b-3a9a-413b-8973-2d04fe772b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","timestamp":"2021. március. 21. 21:47","title":"Hamarosan tesztelni kezdik a tablettává alakított koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9703b90-0931-4ab9-9d94-61f484430610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre gyerekcipőben jár a technológia, de videón már most nagyon látványos, mire képes.","shortLead":"Egyelőre gyerekcipőben jár a technológia, de videón már most nagyon látványos, mire képes.","id":"20210321_facebook_karkoto_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9703b90-0931-4ab9-9d94-61f484430610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd5cba-310f-4181-8ad5-784ef8fb3c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_facebook_karkoto_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. március. 21. 17:47","title":"Futurisztikus karkötővel állt elő a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]