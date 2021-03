Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","shortLead":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","id":"20210323_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645de21-a70d-4483-a284-aad82571dd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"A kutatók vizsgálják, okoz-e cukorbetegséget a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","id":"20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cdfb01-b2df-47c3-bc37-c4abdc2b65cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 22. 09:15","title":"189-en hunytak el, 1340 beteg lélegeztetőgépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa9fab2-a62e-44f2-9911-d260c9bfa131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt elemezték a Népességtudományi Kutatóintézetben, hogy mennyivel dobta meg a korábbi évek alapján becsült halálozásokat a járványhelyzet: 14 százalékkal. A tanulmányból az is kiderül, hogy a hivatalosan koronavírusban elhunytak számához képes másfélszer többen haltak meg tavaly március és december között, és hogy amikor novemberben lezárták az országot, a többlethalálozás már bőven a csúcson volt.","shortLead":"Azt elemezték a Népességtudományi Kutatóintézetben, hogy mennyivel dobta meg a korábbi évek alapján becsült...","id":"20210322_koronavirus_jarvany_tobblethalalozas_ksh_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa9fab2-a62e-44f2-9911-d260c9bfa131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7591e65-e5da-458b-bf64-119c7b36794d","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_koronavirus_jarvany_tobblethalalozas_ksh_tanulmany","timestamp":"2021. március. 22. 18:49","title":"KSH-kutató: 13 700-zal többen haltak meg tavaly annál, mint ha nem lett volna járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","shortLead":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","id":"20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318f999-4f6a-42cc-83a2-7878c85f49bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 23. 13:37","title":"Napelemes tetőcserepet fognak gyártani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem volt még annyi áldozata egy nap alatt a koronavírusnak, mint most.","shortLead":"Soha nem volt még annyi áldozata egy nap alatt a koronavírusnak, mint most.","id":"20210323_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b22d9c-cce2-455a-975d-dd74dd122c58","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"252 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1cbef-1f1b-4a1f-9b83-27fce0b2b0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűrüs Károly 2019-ben került be a képviselő-testületbe.","shortLead":"Gyűrüs Károly 2019-ben került be a képviselő-testületbe.","id":"20210322_koronavirus_jarvany_gyurus_karoly_dk_tata_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1cbef-1f1b-4a1f-9b83-27fce0b2b0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de78635-ca8b-4233-ba39-3b85b7ddc328","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_koronavirus_jarvany_gyurus_karoly_dk_tata_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2021. március. 22. 15:36","title":"Koronavírus-fertőzés miatt hunyt el Gyűrüs Károly, a DK tatai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","shortLead":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","id":"20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea038f84-02ca-4b04-86de-3773bbd54871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","timestamp":"2021. március. 23. 15:48","title":"Mentőautóval karambolozott és meghalt egy motoros Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]