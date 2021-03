Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 09:16","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos hirdetések a sötét weben, azóta pedig már 1200 ilyet találni.","shortLead":"A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos...","id":"20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9810a7-7557-41f5-8483-3920f5a1cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_elleni_vedooltas_dark_web_darknet_vakcina","timestamp":"2021. március. 23. 15:03","title":"Százezrekért árulják a sötét weben a koronavírus elleni védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Köztük van Upor László megválasztott, de soha ki nem nevezett rektor is. Az SZFE HÖK közölte: nem kényszerülnek búcsúzkodni.","shortLead":"Köztük van Upor László megválasztott, de soha ki nem nevezett rektor is. Az SZFE HÖK közölte: nem kényszerülnek...","id":"20210322_Ma_jar_le_az_SZFE_26_oktatojanak_felmondasi_ideje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9015e217-1afd-4a0c-8d11-658a4c828fde","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Ma_jar_le_az_SZFE_26_oktatojanak_felmondasi_ideje","timestamp":"2021. március. 22. 17:06","title":"Ma jár le az SZFE 26 oktatójának felmondási ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a9ddba-435e-46f7-867d-2d7c2fe5ba35","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Amilyen híres volt, olyan elfeledett lett. Minden idők egyik legsikeresebb filmje, a kilencszeres Oscar-díjas Az angol beteg kellett hozzá, hogy a filmbéli Almásy László nyomán az egészen másképp élt és halt valódi Almásy László Ede iránt is feltámadjon az érdeklődés, és kiderüljön például, hogy meleg volt.\r

","shortLead":"Amilyen híres volt, olyan elfeledett lett. Minden idők egyik legsikeresebb filmje, a kilencszeres Oscar-díjas Az angol...","id":"20210322_Almasy_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a9ddba-435e-46f7-867d-2d7c2fe5ba35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa88a2-ccee-4ad3-adec-1d7910dab1a0","keywords":null,"link":"/360/20210322_Almasy_Laszlo","timestamp":"2021. március. 22. 15:10","title":"Motoros, repülő, katona, kém és világhírű Afrika-kutató – 70 éve halt meg Almásy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","shortLead":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","id":"20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c3910-4e31-484d-899e-7d5a9671ced6","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 23. 11:46","title":"Befejezték a Free SZFE-s maszkot viselő nő támadója elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen szervkárosodásokat okozhat.","shortLead":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen...","id":"20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f856f-18d7-446b-b1ab-c64611d4242c","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","timestamp":"2021. március. 22. 11:35","title":"Komplex stratégiát készít a koronavírus kutatására az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","shortLead":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","id":"20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f29793f-cb63-4241-af43-3a8bf828c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","timestamp":"2021. március. 23. 17:31","title":"Négy kérdést tettünk fel a Koronavírus Sajtóközpontnak, de csak egy kamarának címzett beszólással válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]