[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.



","shortLead":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.



","id":"20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e56c-cd9e-4122-8a3a-8b1eed92060d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","timestamp":"2021. március. 23. 17:21","title":"Harry herceg munkát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 09:16","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden eddiginél nagyobb izgalomba hozta az internetezőket.","shortLead":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden...","id":"20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9ac89-6d1e-4fd3-b0e8-99d8ecf976c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","timestamp":"2021. március. 23. 18:08","title":"Találtak egy 3000 éves arany arcmaszkot Kínában, rögtön mém lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","shortLead":"Összevetették a mostani jelentkezések számát a korábbi évek adataival.\r

\r

","id":"20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b133fd-cc95-4333-8c0d-0d155b54fb06","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_szfe_felvihu_felveteli_jelentkezesek","timestamp":"2021. március. 22. 21:08","title":"Jócskán visszaesett az SZFE-s jelentkezések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban a Covid miatt jelentkező hiányt. Haldoklók kezét fogják az utolsó pillanatokig, hozzátartozókat kísérnek elbúcsúzni, vagy egyszerűen segítenek az ápolóknak, ahol tudnak. Covid-osztályon dolgozó egyetemistákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a komoly veteránokat is megviselő körülményeket.



","shortLead":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban...","id":"20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3b05-b31c-450a-92b4-a8452328e4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","timestamp":"2021. március. 23. 20:00","title":"„Könyörögnek, hogy maradjak még, mert nem bírják elviselni a haláltudatot és a magányt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213f623-03cb-419e-8c0b-1175af547aaa","keywords":null,"link":"/360/20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","timestamp":"2021. március. 24. 07:58","title":"Radar360: Árnyaltabb korlátozás jöhet, kevesen jelentkeztek az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves szinten közel 4 százalékos inflációra számítanak. Hiába a járvány harmadik hulláma, a jegybank nem rontott GDP-növekedési előrejelzésén, 4–6 százalékot vár, ami Matolcsy György szerint „kanyarban előzés”.","shortLead":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves...","id":"20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b869fdf-16ad-49b3-9378-9dfdf0ce8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","timestamp":"2021. március. 23. 16:35","title":"A jegybank rég nem látott áremelkedésre és „kanyarban előző” gazdasági növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]