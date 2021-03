Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","shortLead":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","id":"20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f8cd3d-40af-42c2-aa82-a73a3bd24cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","timestamp":"2021. március. 25. 10:35","title":"Kiderült, milyen könyvek kerültek az idei Libri irodalmi díjak 10-es listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé, a közleményük szerint a most megtalált oltóanyagokban nincs semmi gyanús.","shortLead":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé...","id":"20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b5e5fa-b68f-4a4e-b22a-f95091f553b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 24. 17:05","title":"Az AstraZeneca szerint semmi meglepő nincs a most előkerült 29 millió olaszországi vakcinájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész. 