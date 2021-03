Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","shortLead":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","id":"20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecc12-9cf4-4286-8d32-9cf0e50970cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","timestamp":"2021. március. 26. 09:23","title":"Egy fontos dolgot nem árult el Orbán: mi lesz a húsvéttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A távoktatás elrendeléséig 323-szor kellett intézkedniük az iskolaőröknek.","shortLead":"A távoktatás elrendeléséig 323-szor kellett intézkedniük az iskolaőröknek.","id":"20210326_Negyszer_tamadtak_iskolaorre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b53633-819e-4061-bcc1-fd700787c516","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Negyszer_tamadtak_iskolaorre","timestamp":"2021. március. 26. 05:35","title":"Eddig négy esetben indult büntetőeljárás az iskolaőrök bántalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymás után negyedik parlamenti választását nyerte meg Mark Rutte holland kormányfő pártja, és megerősödött koalíciós partnere, a D66 is. Hollandia aktívabb szerepet játszhat az EU-ban.","shortLead":"Egymás után negyedik parlamenti választását nyerte meg Mark Rutte holland kormányfő pártja, és megerősödött koalíciós...","id":"20210324_Tartos_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60063fcf-c2fe-42fd-9be5-f7efa827b39a","keywords":null,"link":"/360/20210324_Tartos_hullam","timestamp":"2021. március. 24. 15:00","title":"A járványban elkövetett hibák ellenére megerősödött a választáson a holland kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás nehezedik az egészségügy dolgozóira. A kormány hiába zárja ki a nyilvánosságot a kórházakból, részint Orbán Viktor bőszítő szavára egyre többen mondják el panaszukat.","shortLead":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás...","id":"20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071716b8-ef87-49e7-b5c8-8ceeb0473423","keywords":null,"link":"/360/20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","timestamp":"2021. március. 25. 15:00","title":"Minden nyolcadik kórházi beteg gépen van – ez kapacitásgondot jelezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","shortLead":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","id":"20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d60fc-a7cf-4b80-9d03-225182c67066","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","timestamp":"2021. március. 25. 18:11","title":"Iráni rakéta talált el egy izraeli hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg – nyilatkozta Maruzsa Zoltán, aki szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik.","shortLead":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg –...","id":"20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7960e-011d-4d22-811a-b044341b2ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 25. 08:05","title":"Köznevelési államtitkár: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","shortLead":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24655702-9d4e-41ac-b060-3dd36ada522b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","timestamp":"2021. március. 26. 09:03","title":"Bemondta a Google: ezek az androidos mobilok kapják meg a gyorsabb Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","shortLead":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","id":"20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105ecf-d3a9-43e9-8d29-309b18729ad0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","timestamp":"2021. március. 24. 13:07","title":"Még keményebben ellenőrzi az EU a vakcinaexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]